Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện giảm thuế VAT đại trà xuống 8% từ ngày 1/2

Thuế VAT giảm từ 1/2 đến 31/12/2022

Ngày 28/1, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, đáng chú ý, sẽ giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Mức giảm thuế VAT nêu trên không áp dụng cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Giảm thuế VAT đại trà xuống 8% từ ngày 1/2. Ảnh: ST.

Để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý thuế áp dụng, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật chuyên ngành hiện hành, việc xác định hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng giảm thuế VAT được thực hiện theo các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định 15 cũng cụ thể hoá quy định cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/12/2022, áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Thuế VAT giảm xuống 8% sẽ kích cầu tiêu dùng

Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, việc giảm thuế VAT 2% theo đúng Nghị quyết của Quốc Hội và có hiệu lực gần như ngay lập tức (từ 1/2/2022) là một hành động rất tốt, cực kỳ đáng hoan nghênh của Chính phủ.

"Trên cơ sở thuế VAT giảm về còn 8% sẽ kích cầu tiêu dùng, từ đó làm cho sản xuất tăng trưởng và phát triển trong thời gian tới", ông Thịnh cho hay.

Trong khi đó, Chuyên gia Kinh tế Võ Trí Thành nhận định, việc giảm 2% thuế VAT nằm trong chương trình phục hồi phát triển đã được thông qua.

Về điểm mới, đây có thể coi là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện giảm thuế VAT một cách đại trà. Mức độ giảm có người muốn cao hơn, có người hài lòng. Nhìn trong tổng thể của gói kích thích kinh tế, việc giảm 2% VAT thực thi dễ dàng, đơn giản.

Ngoài ra, việc giảm thuế VAT sẽ khuyến khích người dân tiêu dùng, mua sắm, nhất là dịp lễ Tết đang đến gần. Bên cạnh đó sẽ góp phần kích thích tiêu dùng, cứu nhà sản xuất, đồng thời tạo công ăn việc làm, giúp kinh tế tăng trưởng.

Về tác động ngân sách, Bộ Tài chính dự kiến chính sách nêu trên ước giảm thu ngân sách nhà nước của năm 2022 khoảng 49.400 tỷ đồng.

Số tiền thuế được hỗ trợ này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp, tổ chức và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời có tác dụng kích thích tiêu dùng, đầu tư, qua đó đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội.

Theo Bộ Tài Chính, trong năm 2020 - 2021, do tác động của dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế liên tiếp giảm ở mức thấp, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm 2021 - 2025.

Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chị phí đầu vào gia tăng; chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa bị đứt gãy; nảy sinh các vấn đề về lao động, việc làm, an sinh, an ninh và trật tự an toàn xã hội...

Do vậy, tại kỳ họp bất thường của Quốc hội vừa diễn ra đầu tháng này, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có quy định giảm thuế giá trị gia tăng; cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội, Chính phủ đã khẩn trương ban hành Nghị định 15 quy định áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng 10%.