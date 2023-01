Lần đầu tiên, xuất khẩu một loại trái cây của Việt Nam vượt Philippines ở thị trường Trung Quốc

Cụ thể, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 12/2022 đạt 312,5 triệu USD, tăng 2,1% so với tháng 11/2022 và tăng 5,9% so với tháng 12/2021. Năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 3,36 tỷ USD, giảm 5,1% so với năm 2021.



Trong năm 2022, xuất khẩu hàng rau quả tới hầu hết các thị trường đều tăng trưởng tốt, trừ thị trường Trung Quốc. Xuất khẩu tới Trung Quốc giảm là do nhu cầu của thị trường giảm bởi tác động của chính sách “Zero Covid”. Chính sách “Zezo Covid” của Trung Quốc đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng rau quả của Việt Nam.

Sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách “Zezo Covid”, tình hình xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc trở nên khởi sắc hơn, nhất là với những loại trái cây Việt Nam - Trung Quốc vừa hoàn tất ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch trong năm 2022 như: chuối, sầu riêng.

Xuất khẩu chuối của Việt Nam sang Trung Quốc lần đầu tiên vượt Philippines. Trong ảnh: Công nhân Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao chăm sóc chuối. Ảnh: N.Chương

Theo đó, trị giá xuất khẩu hàng rau quả tới thị trường Trung Quốc trong tháng 12/2022 đạt 159,4 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, trong những tháng cuối năm, sầu riêng, thanh long, chuối… đã xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc. Đặc biệt, chuối Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Philippines về xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), sau chuối, xuất khẩu khoai lang của Việt Nam sang Trung Quốc cũng sẽ khả quan hơn sau khi Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với khoai lang của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc đã được hoàn tất.

"Xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao, do đó xuất khẩu mặt hàng này tới Trung Quốc tăng trưởng tốt, sẽ góp phần thúc đẩy ngành hàng rau quả của Việt Nam tăng trưởng khả quan", Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, triển vọng xuất khẩu hàng rau quả trong năm 2023 sẽ khởi sắc nhờ các yếu tố tác động như: Thị trường nhập khẩu hàng rau quả lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc mở cửa trở lại sau thời gian dài áp dụng chính sách “Zero Covid”.

Trong năm 2022, Trung Quốc chính thức cấp phép cho trái sầu riêng, chanh leo và khoai lang của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch.

Bên cạnh đó, những loại quả khác như thanh long, xoài, chuối… cũng sẽ được Trung Quốc tăng nhập khẩu, bởi nước này vừa trải qua hạn hán, nhiều diện tích canh tác bị ảnh hưởng. Cùng với đó, với chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường cũng sẽ thúc đẩy ngành hàng rau quả tăng trưởng khả quan hơn trong năm 2023.