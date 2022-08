Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết như vậy khi nói về các cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật được Công an tỉnh Phú Thọ phát động, tổ chức trong thời gian qua. Đây là những nỗ lực tạo ra nhiều sân chơi, khích lệ giới cầm bút sáng tác và lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND qua các cuộc thi.



Công an tỉnh Phú Thọ gặp mặt các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tiêu biểu tham dự cuộc vận động sáng tác với chủ đề “Công an tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống, danh dự và trách nhiệm”. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Công phu, mang hơi thở cuộc sống

Nhiều năm qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã có những cuộc thi sáng tác như: Cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Sắc nắng trên những tuyến đường; Công an tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống, danh dự và trách nhiệm…

Qua những cuộc thi này, nhiều tác phẩm đạt giải cao được bạn đọc đón nhận, được tái bản nhiều lần.

Mới đây (ngày 17/8), Công an tỉnh Phú Thọ đã trao giải cuộc thi sáng tác chủ đề "Công an tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống, danh dự và trách nhiệm".

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người viết chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư trong cả nước, đặc biệt có nhiều cây viết là cán bộ, chiến sĩ công an công tác tại các đơn vị cơ sở.

Nhiều tác phẩm được đầu tư khá công phu, mang hơi thở cuộc sống. Đặc biệt, các tác phẩm đã phản ánh sinh động những khó khăn vất vả, nguy hiểm mà lực lượng Công an đang phải đối mặt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, các tác phẩm tham gia dự thi đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức thể hiện. Qua tác phẩm, hình tượng về người chiến sĩ cảnh sát nhân dân được khắc họa rõ nét với những phẩm chất tốt đẹp, sự hi sinh và luôn dấn thân để bảo vệ sự bình yên của nhân dân, an ninh trật tự xã hội…

"Đây chính là nguồn khích lệ động viên tinh thần giúp lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn để ngày càng xây dựng, phát triển và trưởng thành, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh", Đại tá Phạm Trường Giang nói.

Thêm cuộc thi, thêm tác phẩm tốt

Từ thành công của cuộc thi này, thời gian tới, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục đưa hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật đề tài công an nhân dân đi vào thường xuyên, đa dạng hình thức tổ chức.

Nhà báo Vũ Kim Liên, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ là người có duyên với các giải thưởng văn học nghệ thuật. Ảnh: Hoan Nguyễn

Nhà báo Vũ Kim Liên, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ là một trong 29 tác giả tiêu biểu có tác phẩm tham dự và đạt giải cuộc thi "Công an tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống, danh dự và trách nhiệm".

Nhà báo cho biết: "Mỗi cuộc thi đều mang một ý nghĩa nhất định, nhất là với người viết, khi tham dự mỗi một cuộc thi với họ là một sự cọ xát, một sự trải nghiệm. Có nhiều cái tên đã trở nên thương hiệu... mà chỉ mới nghe đến đề tài thôi người ta đã điểm mặt được rồi. Bởi vậy, tại sao lại không tổ chức nhiều cuộc thi về nhiều đề tài để người viết có thể chạm vào mọi lĩnh vực của cuộc sống".

"Những cuộc thi văn chương giống như tiếng chuông báo thức có âm điệu rộn ràng vui vẻ. Hiển nhiên, tiếng chuông này tác động đến tất cả nhóm đối tượng viết lách với những mức độ và cách thức khác nhau. Nếu tham gia dự thi mà không được giải cũng là điều thú vị, bởi tác phẩm của mình đã được nhiều giám khảo chuyên môn cao, Ban tổ chức đọc, bình xét, đánh giá qua các vòng." Đó là nhận xét chung của đa số các tác giả có tác phẩm tham gia các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật do Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức.