Lắng đọng xúc cảm trong đêm nhạc Soul of the Forest 8 “Nhìn lại ký ức”

Sự xuất hiện ấn tượng của Lân Nhã trên sân khấu Soul of the Forest

Những cơn gió mùa thu khiến cho tiết trời vốn dịu mát bỗng trở nên có chút se lạnh. Cái se lạnh của thời tiết khiến cho cảm giác muốn cận kề ai đó càng thêm mãnh liệt và còn gì tuyệt vời hơn khi trong một buổi tối cuối tuần, được cùng những người thân yêu thưởng thức một đêm nhạc đầy ngọt ngào trong không gian lãng mạn độc bản giữa chốn rừng thông đẹp tựa cổ tích của Soul of the Forest. Và sưởi ấm tâm hồn, trái tim của quý vị không ai khác chính là giọng hát ấm nồng của hai quý ông lịch lãm Lân Nhã và Minh Quân Idol.



Sự xuất hiện đầy ấn tượng của giọng ca kể chuyện tình Lân Nhã

Không quá ồn ào như phần đông ca sĩ trên thị trường âm nhạc, Lân Nhã lựa chọn cho mình một chặng đường hoạt động nghệ thuật bình lặng nhưng có chiều sâu. Không có bản hit "để đời" để vụt sáng thành ngôi sao nhưng Lân Nhã cũng có lượng khán giả riêng cho những sản phẩm âm nhạc và những đêm diễn của mình.

Với những khán giả yêu mến Lân Nhã và đã lặng lẽ dõi theo, yên bình thưởng thức những sản phẩm âm nhạc của anh thì sự xuất hiện của Lân Nhã trên sân khấu Soul of the Forest là một điều rất đáng mong chờ.

Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, Lân Nhã đã gửi tới những người yêu mến giọng hát của anh những màn trình diễn ấn tượng, tràn đầy xúc cảm. Những bản tình ca đã từng gây thương nhớ với khán giả như: Tuyết rơi mùa hè, Dĩ vãng nhạt nhoà, Chỉ còn mình anh, Mong manh tình về, Nhìn lại ký ức… đã một lần nữa làm thổn thức những con tim yêu nhạc khi đến với không gian âm nhạc tuyệt vời của Soul of the Forest.

MC Minh Quân xuất hiện trong đêm nhạc với một vai trò khác

Từng gây ấn tượng với khán giả bởi nụ cười tỏa nắng và giọng ca ấm áp, trong trẻo, top 3 Vietnam Idol 2015 Minh Quân đã có một chặng đường hoạt động nghệ thuật sôi nổi khi thử sức trong nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ – diễn viên nhạc kịch… Thời gian qua, Minh Quân dành khá nhiều thời gian của mình trong vai trò người dẫn dắt cho các sự kiện, chương trình và anh trở thành MC quen thuộc của Soul of the Forest từ những số đầu tiên.

MC Minh Quân xuất hiện trên sân khấu Soul of the Forest với vai trò ca sĩ

Trở lại Soul of the Forest lần này, khán giả không khỏi bất ngờ khi không chỉ là người dẫn dắt mà Minh Quân còn là ca sĩ hát chính trong chương trình. Với tâm hồn và giọng hát trong trẻo nhưng đã có thêm nhiều trải nghiệm, Minh Quân đã gửi tới khán giả những màn trình diễn đong đầy xúc cảm.



Soul of the Forest là nơi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời

Không chỉ là nơi những nghệ sĩ thăng hoa trong âm nhạc mà hôm nay, sân khấu của Soul of the Forest còn chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời của tình yêu đôi lứa. Từng là MC trong lễ cưới của nhiều cô dâu chú rể nhưng chắc chắn màn cầu hôn của hai khán giả trên sân khấu của Soul of the Forest hôm nay sẽ để lại cho Minh Quân cùng hàng trăm khá giả những cảm xúc thật đặc biệt.

Màn cầu hôn đầy bất ngờ của hai khán giả trên sân khấu Soul of the Forest

Chúc mừng khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ này của hai khán giả và hi vọng rằng sân khấu của Soul of the Forest sẽ tiếp tục hữu duyên được chứng kiến thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.



Đêm nhạc "Nhìn lại ký ức" khép lại nhưng những xúc cảm tuyệt vời vẫn còn đong đầy nơi trái tim của mỗi khán giả yêu nhạc. Soul of the Forest 9 chủ đề "Đêm hương rung động" với sự góp mặt của Văn Mai Hương và Dương Edward sẽ được gửi tới quý vị vào ngày 14/10 tới. Nếu đã may mắn sở hữu một chỗ ngồi thật xinh xắn để xem Soul thì mời quý vị nhanh tay gọi đến hotline 0866980368 để được "Đưa đón tận nơi – Thảnh thơi nghe nhạc".