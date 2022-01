Làng du lịch sinh thái Ông Đề: Tưng bừng khai trương, chào Xuân Nhâm Dần 2022

Ngày 1/1/2022, làng du lịch sinh thái Ông Đề sẽ chính thức khai trương mở cửa đón khách trở lại.

Tết cổ truyền mang những nét đẹp văn hóa của người Việt, nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống cổ xưa. Làng du lịch Ông Đề khai trương Phim trường Tết 2022 với hơn 30 tiểu cảnh Tết đặc trưng, những làng nghề truyền thống mang đậm nét đẹp "Tết Nguyên đán Việt Nam" sẽ được tái hiện tại phim trường Tết Ông Đề. Đây là sân chơi nghệ thuật của các bạn, nhất là bạn trẻ có thể chụp ảnh, quay phim thỏa thích trong những ngày vui Xuân đón Tết.

Nhiều trò chơi dân gian vui nhộn tại khu du lịch Ông Đề khi chưa có dịch Covid - 19. Ảnh: DLOD

Phim trường Tết Ông Đề 2022 được thiết kế với không gian thoáng mát; View chụp xịn xò.

Với vô số tiểu cảnh Tết Nguyên Đán 2022 được đầu tư một cách bài bản, chuyên nghiệp, đầy óc sáng tạo khác biệt hoàn toàn không pha lẫn với bất kỳ nơi khác. Những làng nghề truyền thống Việt Nam. Vườn hoa Tết 2022. Tất cả sẽ tạo nên những bức ảnh Tết đẹp nhất và lưu lại thanh xuân của bạn tại phim trường Tết Ông Đề.

Phim trường Tết Ông Đề mang đậm nét đẹp "Tết Nguyên đán Việt Nam". Ảnh: DLOD

Đến với làng du lịch sinh thái Ông Đề quý khách sẽ được hòa mình vào không khí thiên nhiên trong lành, check in, chụp hình và tham gia vui chơi tại khu du lịch, nào là: Vườn hoa, hồ sen. Phim trường: Tái hiện lại hình ảnh ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Chơi tất cả các trò chơi dân gian, có MC quản trò hỗ trợ (cầu nhúng, đu dây, đi cầu bập bênh, bắt cá, bánh xe thần tốc, đu khoen, nhảy theo cơ trưởng, đu dây vượt chướng ngại vật, kéo co, nhảy bao bố, oẳn tù tì vẹt lọ, cửi nai nhặt trứng, đua ghe ngo, truyền banh, bịt mắt bắt vịt…). Giao lưu văn hóa nghệ thuật tại sân khấu lớn. Tắm hồ bơi siêu rộng với 1.000m2. Bơi xuồng tự do khu homestay. Nghỉ homestay với không gian trang trí theo phong cách miệt vườn.

Không gian mang đậm chất thôn quê miệt vườn. Ảnh: DLOD

Quý khách có thể trải nghiệm đốt lửa trại với khung cảnh thoáng mát tại sân khấu By Night. Có thể giao lưu văn nghệ đờn ca tài tử, quý khách được trải nghiệm soi ếch, soi nhái để nấu cháo khuya.

Đến với làng du lịch sinh thái Ông Đề, du khách không những được đắm chìm vào bầu không khí trong lành giữa thiên nhiên mà còn được thưởng thức những món ăn thôn quê dân dã của miền Tây Nam Bộ. Menu ăn uống các món đồng quê phong phú đa dạng (cá lóc nướng chui, gà nướng muối ớt, cá trê vàng chấm nước mắn gừng, lẩu cá sông nấu trái bần, lẩu mắm…). Ngoài ra còn phục vụ thêm nhiều loại bánh dân gian: Bánh xèo, bánh khọt ăn kèm với các loại rau vườn.

Hotline: 0931.852113 – 02923.943113

Mail: dulichongde@gmail.com

Website: www.ongde.vn