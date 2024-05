Viên hiệu uý nhà Đường qua đời, “di nguyện” con trai chôn sống cả 4 vị thê thiếp

4 thi thể nữ "đáng thương"

Năm 2018, một ngôi mộ cổ nhà Đường tình cờ được phát hiện trong quá trình xây dựng đường cao tốc ở thành phố Bao Đầu, Nội Mông, Trung Quốc. Nhóm công nhân không ai dám đến gần mà cấp tốc gọi cho chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, Cục Di tích Văn hóa Nội Mông cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình nên đã điều động gấp 3 chuyên gia khảo cổ đến hiện trường. Nửa ngày sau, các chuyên gia khảo cổ đến nơi, họ bắt đầu khai quật và tiến hành công tác khảo sát.

Chẳng mấy chốc, kết quả khảo sát đã có, thật sự có một ngôi mộ dưới lòng đất, thậm chí quy mô của nó không hề nhỏ. So với các tỉnh khác, số lượng mộ cổ và di tích lịch sử ở Nội Mông Cổ vốn đã rất ít, nên các chuyên gia khảo cổ không nỡ dừng lại ở đây và sau vô số lần xin cấp trên, cuối cùng họ cũng nhận được lệnh cho phép khai quật.

Cận cảnh lối vào ngôi mộ. (Hình ảnh: Netease).

Vì khu vực ngôi mộ này tương đối cũ nên quá trình khai quật diễn ra rất suôn sẻ, chỉ mất 6 ngày là có thể tiếp cận được phần mộ chính. Tuy nhiên thứ hiện ra trước mắt họ thật sự rất đáng sợ: Một chiếc quan tài được đặt chính giữa ngôi mộ, bên cạnh chiếc quan tài đó là 4 thi thể đang nằm, sau khi nhận dạng có thể kết luận 4 người này đều là nữ.

Họ là ai?

Điều kinh khủng và khó hiểu hơn cả là trong số 4 thi thể nữ này thì chỉ có 2 người mặc quần áo rách tả tơi thê thảm, 2 người còn lại thì trong trạng thái không mảnh vải che thân. Mọi người đều đặt ra câu hỏi về chủ nhân của ngôi mộ và danh tính của 4 thi thể nữ đáng thương này.

Thông qua văn bia và các di vật tùy táng khai quật được từ lăng mộ, các nhà khảo cổ học đã xác định được chủ nhân của lăng mộ là Tần Phân – hiệu úy Bắc Đô của An Bắc Đô hộ phủ dưới thời Cao Tông đế nhà Đường.

Tần Phân sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Dưới ông còn có 5 người em, vì hoàn cảnh khó khăn và đông con nên ông không được đi học cũng không được hưởng bất kỳ nguồn tài nguyên giáo dục nào. Đến khi trưởng thành, ông cũng không dựa vào con đường thi cử để đổi đời mà quyết định nhập ngũ.

Thi thể của Tần Phân trong quan tài. (Hình ảnh: Netease).

Nhờ có sự liều lĩnh và chút may mắn, Tần Phân lúc bấy giờ chỉ là một tiểu binh quèn được cử đến An Bắc Đô hộ phủ. Trong thời gian ở An Bắc Đô hộ phủ, Tần Phân đã nhiều lần xung phong ra chiến trường dẹp yên những bộ tộc có dã tâm làm phản.

Bằng chính năng lực của mình, ông đã giết rất nhiều lực lượng nòng cốt của các bộ lạc như Hồi Cốt, Khiết Cốt, Tư Kết... Chính nhờ công lao này mà Tần Phân đã được thăng chức là hiệu úy Bắc Đô của An Bắc Đô hộ phủ.

Năm 698 sau Công nguyên, Tần Phân qua đời, con trai ông là Tần Hoan đã làm theo "di nguyện" của cha là chôn sống cả 4 vị thê thiếp mà ông mê đắm. Điều này cũng giải thích tại sao trong lăng mộ có 4 thi thể phụ nữ nằm bên cạnh chiếc quan tài, tuy nhiên văn bia không ghi lại việc tại sao 4 thi thể đó lại mặc trang phục thê thảm tới vậy.

Di vật tùy táng được tìm thấy trong ngôi mộ cổ của Tần Phân. (Hình ảnh: Netease).

Đồng thời tại ngôi mộ cổ này, các chuyên gia khảo cổ còn khai quật được 39 món đồ vàng bạc, bàn gốm, đồ dùng, bát, chén, vòng tay gốm, đèn gốm khác nhau...Tất cả chúng đều mang nét đặc trưng của thời nhà Đường.

Mặc dù rất vui mừng khi tìm thấy những di vật văn hóa này, nhưng các nhà khảo cổ vẫn rất thương cảm khi nhìn thấy 4 xác chết gớm ghiếc này: "Nhà Đường rõ ràng đã ra lệnh hủy bỏ và xóa sổ tập tục tuẫn táng này rồi. Vậy mà Tần Phân lại dám làm chuyện này. Thật là tàn nhẫn và vô pháp vô thiên!".