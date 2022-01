Lạng Sơn nỗ lực "giải phóng" hoa quả tươi trước Tết

Sau hơn 1 tháng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến thời điểm này tổng lượng xe hàng chờ làm thủ tục xuất khẩu tại Lạng Sơn chỉ còn dưới 250 xe, giảm gần 20 lần so với thời điểm 19/12/2021.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 4 cửa khẩu đã khôi phục hoạt động XNK hàng hóa. Tuy nhiên, chỉ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng đang duy trì hoạt động thông quan bình thường, cửa khẩu chính Chi Ma và cửa khẩu Tân Thanh mặc dù đã mở trở lại nhưng năng lực thông quan rất thấp.

Với lượng xe tồn và năng lực thông quan hiện nay, dự kiến đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, toàn bộ hàng hóa là hoa quả, trái cây tươi còn tồn đọng sẽ được làm thủ tục thông quan; đối với một số mặt hàng nông sản như bột sắn, sắn lát... sẽ hạ tải tại các kho trong khu vực cửa khẩu để lưu trữ, bảo quản. Tỉnh Lạng Sơn cũng lên phương án tổ chức đón Tết, hỗ trợ nhiều phần quà cho những tài xế buộc phải ăn Tết tại cửa khẩu, trong đó đại đa số là người chở hàng từ các tỉnh phía Nam ra.

Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch tại các khu vực cửa khẩu; lắp đặt hệ thống kiểm tra, kiểm soát và thiết lập “cửa khẩu xanh” để bảo đảm thông quan hàng hoá, phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu của cả nước.

Liên quan đến những “lùm xùm” gần đây xung quanh những tiêu cực xảy ra tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Nhà luật" là cách gọi của các lái xe, trên thực tế được chủ hàng thuê thực hiện thủ tục hải quan với danh nghĩa là nhân viên của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, có giấy giới thiệu, giấy ủy quyền. Cơ quan hải quan không có quyền kiểm tra, không có chế tài nào để xử lý những trường hợp này.

“Hiện nay ở các cửa khẩu, lực lượng hải quan đã chỉ đạo trong quá trình triển khai nhiệm vụ, lãnh đạo các chi cục phải giám sát chặt chẽ cán bộ công chức khi làm thủ tục, đặc biệt không được gây phiền hà sách nhiễu cho các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đó là tôn chỉ hoạt động của lực lượng Hải quan Lạng Sơn đề ra”, ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông tin thêm.

Trong khi đó, đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, phương thức trong vụ mua bán "lốt" xe xuất khẩu đã được làm rõ là các đối tượng lợi dụng xe không, xe quay đầu để bỏ xe hàng vào thay thế, đưa lên cửa khẩu. Khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ việc này. Đã có 6 bị can bị khởi tố về tội danh "đưa, nhận hối lộ".

“Quan điểm của Công an tỉnh Lạng Sơn là xử lý nghiêm, không có vùng cấm và không có sự bao che. Tỉnh cũng đã chỉ đạo đưa sự việc này vào án điểm để giám sát và quá trình điều tra có sự giám sát của Viện Kiểm sát. Liên quan đến các đại lý hải quan, hay việc các lái xe bị “chèn ép” thì cho đến hiện nay, Công an tỉnh chưa nhận được thông tin trình báo hay đơn thư tố giác nào phản ánh về lĩnh vực này”, Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Theo dự báo, trong thời gian tới, phía Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch để theo đuổi chiến lược “Zero Covid” cùng với việc đưa vào các quy định, chính sách mới liên quan đến chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc hàng hoá nhập khẩu nên hoạt động xuất nhập khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Sau Tết Nguyên đán, các mặt hàng nông sản phía Nam tiếp tục vào vụ thu hoạch nên tình hình xuất khẩu sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, có thể tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là nông sản, hoa quả sẽ tiếp tục tiếp diễn.

Về giải pháp trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch tại các khu vực cửa khẩu; lắp đặt hệ thống kiểm tra, kiểm soát và thiết lập “cửa khẩu xanh” để bảo đảm thông quan hàng hoá. Đặc biệt, từ ngày 21/2/, các doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo 100% trên cửa khẩu số khi thực hiện xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh...