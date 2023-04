Lãnh án vì 2 lần cho người nước ngoài hết hạn thị thực ở lại Việt Nam

Ngày 12/4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trường Giang (SN 1973, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Theo nội dung cáo trạng, Giang là chủ cơ sở kinh doanh lưu trú Seaview (lô 284 Nguyễn Cơ Thạch, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Ngày 30/3/2020, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của Lê Trường Giang có 8 người nước ngoài đang lưu trú. Thời điểm kiểm tra có người đã hết hạn thị thực.

Giang trình bày, những người trên lưu trú tại cơ sở kinh doanh Seaview từ khoảng 17 ngày đến 2 tháng nhưng Giang chưa khai báo tạm trú trên hệ thống quản lý tạm trú đối với người nước ngoài của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP. Đà Nẵng. Do đó, ngày 1/4/2020, Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Giang về hành vi "Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà để ở" với mức tiền phạt 3 triệu đồng. Cùng ngày, Phòng Tài chính Kế hoạch UBND quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với Lê Trường Giang tại lô 284 Nguyễn Cơ Thạch, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Bị cáo Lê Trường Giang tại tòa.

Đến tháng 3/2021, Lê Trường Giang đến bộ phận một cửa làm thủ tục cấp mới và ngày 9/3/2021 được Phòng Tài chính Kế hoạch quận Ngũ Hành Sơn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngày, 24/11/2021, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra cơ sở lưu trú Seaview (lô 284 Nguyễn Cơ Thạch, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) của Giang, phát hiện 5 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 3 người đã hết hạn thị thực nhưng được Giang đồng ý cho vào cơ sở kinh doanh của mình để ở nhằm thu tiền.

Từ ngày 10/5/2020 đến ngày 2/2/2021, mặc dù đã bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng Lê Trường Giang vẫn tổ chức cho 3 người có quốc tịch Trung Quốc đã hết hạn thị thực vào ở để tạo điều kiện cho các đối tượng này ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi bất chính số tiền hơn 100 triệu đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Trường Giang mức án 4 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Đồng thời, tuyên phạt bổ sung bị cáo số tiền 10 triệu đồng.