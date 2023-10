Lãnh đạo C03 thông tin về việc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong vụ Tân Hoàng Minh

Tại cuộc họp báo ngày 2/10 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra vụ việc liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an. Ảnh: Hoàng Lâm

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của 6.630 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án.



Trong quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.

Về số tiền hơn 8.645 tỷ đồng đã thu hồi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho rằng đây là vật chứng trong vụ án. Qua đó, khi đưa ra xét xử tòa án tuyên Tân Hoàng Minh lừa đảo tài sản thì các bị hại có thể nhận tiền sau đó. Số bị hại trong vụ án này là rất lớn, quá trình xét xử tòa án phải rà soát từng bị hại.

"Vụ án Tân Hoàng Minh cơ quan điều tra đã rất nỗ lực truy thu để bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư. Có rất nhiều khoản tiền cơ quan điều tra phải rất khó khăn mới có thể thu hồi được", Phó Cục trưởng C03 nói.

Trước đó, ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã đề nghị truy tố bị can Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng 13 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, tháng 6/2021, do thực trạng vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, bị can Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty.

Các bị can dùng sử dụng pháp nhân 3 công ty con ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn. Cùng với đó, thông đồng với các bị can hợp thức số liệu, "làm đẹp" báo cáo tài chính năm 2020-2021 nhằm hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Từ đó, tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân huy động gần 14.000 tỷ đồng trái quy định cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo kết luận điều tra, bị can Đỗ Anh Dũng đã dùng 5.165 tỷ đồng để chi trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Số còn lại, ông Dũng khai đã dùng để trả nợ đến hạn, quá hạn cho ngân hàng và để đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay, bị can Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.