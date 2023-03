Ngày 1/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP trên địa bàn tỉnh về tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời nghiêm cấm lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới nếu để cấp dưới trong phạm vi quản lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.



Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảm viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước, thực hiện thông báo đến cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định.

Trước đó, thời gian các dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo, đề nghị các sở, ban, ngành cùng các địa phương nghiêm túc triển khai giải pháp đồng bộ, tập trung ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng như tổ chức, phân luồng điều tiết giao thông. Qua đó đạt những kết quả tích cực trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT các địa phương tăng cường kiểm soát lỗi vi phạm về nồng độ cồn

Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, số lượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông còn nhiều, đặc biệt là về nồng độ cồn, quá tốc độ. Cụ thể, có 674 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 1.059 trường hợp chạy quá tốc độ bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Số vụ tai nạn còn nhiều, gây ra những thương vong. Do đó, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường sự tham gia tích cực của nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các trang thông tin báo chí, mạng xã hội và những hình thức khác.

Để thực hiện tốt các chỉ đạo nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện đồng bộ. Trong đó, Sở GTVT là đầu mối đẩy nhanh tiến độ thi công xử lý điểm tiền ẩn về tai nạn giao thông, rà soát các vị trí điểm đen, điểm tiền ẩn nguy cơ tai nạn và các bất cập về tổ chức giao thông để khắc phục, xử lý. Lực lượng CSGT tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tăng cường lực lượng, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 giờ trên các tuyến, địa bàn để phát hiện, xử lý vi phạm. Trong đó tập trung với các lỗi nồng độ cồn, tốc độ, quá trọng tải.. với tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ".