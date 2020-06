Lãnh đạo Hải Phòng yêu cầu công an làm rõ vụ việc Trưởng đại diện Báo NTNN/Dân Việt bị "khủng bố"

Văn phòng UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam yêu cầu Công an thành phố xác minh, làm rõ vấn đề báo chí nêu về vụ việc có đối tượng đổ chất bẩn vào nhà, đe dọa một nữ nhà báo ở Hải Phòng.

Theo đó, ngày 1/6, một số cơ quan báo chí đăng tải nội dung bài viết phản ánh vụ việc có đối tượng đổ chất bẩn vào nhà, đe dọa một nữ nhà báo ở Hải Phòng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan điều tra, xác minh vấn đề báo nêu, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật (nếu có), báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Kẻ xấu "khủng bố" bằng "bom bẩn" và để lại lời lẽ đe dọa.

Trước đó, như báo NTNN/Dân Việt đưa tin, sáng 1/6, nhà báo Vũ Thị Hải - Trưởng đại diện Báo NTNN/Dân Việt tại Hải Phòng, đã có đơn gửi Công an quận Hải An, Công an TP.Hải Phòng và các cơ quan báo chí, phản ánh về việc bị kẻ xấu đổ chất bẩn vào nhà để "khủng bố", đe dọa.

Nhà báo Vũ Thị Hải cho biết, rạng sáng 31/5, nhà số 66 Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An (từng là nhà ở của nhà báo Hải, vừa mới được chuyển nhượng cho người khác vào tháng 5) đã bị một người lạ mặt đổ dầu luyn pha mắm tôm vào cửa.

Ngoài số chất bẩn trên, kẻ xấu còn để lại nhiều mảnh giấy trước cửa căn nhà trên. Trong các mảnh giấy, có nội dung viết mực đỏ với lời lẽ đe dọa và nhục mạ phóng viên (có chữ viết tắt VTH - ám chỉ là Vũ Thị Hải): "Đội lốt phóng viên, ném đá giấu tay", "Hóa ra xui bẩy phóng viên khác, sửa hạnh kiểm khi chưa muộn"…

Theo camera an ninh của nhà một người dân gần đó, kẻ xấu đã đổ chất bẩn vào lúc 3h48 ngày 31/5. Người này đi xe đạp thể thao, mặc áo mưa, đeo găng tay màu đen và đeo khẩu trang.

Trong đơn gửi cơ quan công an, nhà báo Vũ Thị Hải cho rằng hành vi của kẻ lạ mặt nhằm mục đích đe dọa, "khủng bố" tinh thần, cản trở việc tác nghiệp báo chí của mình.

Theo nhà báo Vũ Thị Hải, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban biên tập Báo NTNN và Kế hoạch công tác của văn phòng, Văn phòng đại diện Báo NTNN tại Hải Phòng đã thực hiện nhiều bài báo có tính chất đấu tranh chống tiêu cực, sai trái của một số tập thể, cá nhân, đơn vị. Cụ thể, một số bài viết, bình luận bày tỏ quan điểm chưa đồng tình với một số chủ trương chưa phù hợp của thành phố.

Gần đây nhất, nhà báo Vũ Thị Hải đã phát biểu quan điểm cá nhân trên Facebook bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc TP.Hải Phòng dùng quỹ đất công 99ha, trong đó có nhiều diện tích đất giữa trung tâm thành phố, có giá trị thương mại cao (là trụ sở làm việc cũ của một số cơ quan Nhà nước) để trả cho chủ đầu tư hợp đồng BT xây nhà chung cư cao tầng cho Tập đoàn Hoàng Huy.

Ngoài ra, với tư cách công dân của ngõ 31 Lê Lợi, nhà báo Vũ Thị Hải có trao đổi với đồng nghiệp ở một số cơ quan báo chí khi họ tìm hiểu để viết về công trình xây dựng nhà 2 tầng không phép, lấn chiếm đất công ở mặt đường Lê Lợi (số 31, 33 Lê Lợi); gọi điện thoại báo cáo Chủ tịch UBND phường Máy Tơ để yêu cầu người dân chấp hành pháp luật khiến công trình bị đình chỉ xây dựng.

Chiều 1/6 trao đổi với PV, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP.Hải Phòng cho biết: "Tôi đã nhận được đơn trình báo của nhà báo Vũ Thị Hải - Trưởng văn phòng đại diện Báo Nông thôn Ngày nay tại Hải Phòng. Tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ sự việc trên".