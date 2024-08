Lãnh đạo tỉnh Sơn La kiểm tra công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các điểm xung yếu

Clip: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kiểm tra tình hình phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các điểm xung yếu trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra các điểm xung yếu ở thành phố Sơn La

Ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, thành phố Sơn La ước tính thiệt hại về tài sản và hoa màu lên tới trên 100 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều ngôi nhà của hộ dân bản Phiêng Nghè (xã Chiềng Đen), bản Phứa Cón (phường Chiềng An) vẫn ngập sâu trong nước.



Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại một số vị trí thường xuyên xảy ra ngập úng trên tuyến đường Lê Duẩn, Trần Đăng Ninh, Trường Chinh, ngã tư xe khách, đường 3/2, đường Chu Văn Thịnh… và khu Bom Bay thoát lũ, xã Chiềng Xôm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kiểm tra các điểm xung yếu ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Để khắc phục ngập úng, thành phố Sơn La đã và đang quyết liệt triển khai tháo gỡ công trình xây dựng cơi nới, lấn chiếm hệ thống mương, rãnh thoát nước đô thị; huy động phương tiện, nhân lực nạo vét, khơi thông hệ thống kênh, mương.

UBND Thành phố kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận cho phép triển khai dự án tuyến kênh thoát lũ khu vực tổ 4, 5 phường Quyết Tâm (trên tuyến Quốc lộ 6); tuyến kênh thoát lũ từ ngã tư Quyết Thắng - Khu đô thị An Phú; kênh thoát lũ qua cống khu vực Vincom, phường Quyết Thắng; kênh thoát lũ khu xưởng kẹo, tổ 8, phường Quyết Tâm; thoát nước từ Huổi Hin ra suối Nậm La; xây dựng nhà lớp học 3 tầng, nhà hiệu bộ 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Quyết Thắng; xây dựng khu tái định cư bản Co Phung, xã Hua La và khu tái định cư bản Panh, xã Chiềng Xôm... với tổng mức đầu tư trên 270 tỷ đồng.

Thành phố Sơn La đã triển khai tháo dỡ công trình xây dựng cơi nới, lấn chiếm hệ thống mương, rãnh thoát nước đô thị. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai các phương án thoát mưa lũ

Đối với kiến nghị làm hầm tuynel thoát lũ khu Bom Bay, Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh được UBND tỉnh Sơn La giao làm chủ đầu tư Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La, sử dụng vốn vay của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) đề nghị các đơn vị phối hợp với Ban đẩy nhanh tiến độ trình duyệt điều chỉnh đề xuất dự án, chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án, phấn đấu hoàn thành thủ tục trong năm 2024, ký kết Hiệp định trong năm 2025 để sớm triển khai thực hiện.

Đối với đầu tư hoàn chỉnh tuyến hầm thoát lũ suối Nậm La, Ban đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản đề nghị Ngân hàng Thế giới phối hợp nghiên cứu để tài trợ đầu tư cho dự án.

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, thành phố Sơn La ước tính thiệt hại về tài sản và hoa màu lên trên 100 tỷ đồng. Ảnh: Văn Ngọc

Khu Bom Bay, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La ngập trong nước. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng đồng tình với những nội dung kiến nghị, đề xuất của Thành phố và tham vấn của các sở, ban ngành của tỉnh. Trước mắt, giao Thành phố tiếp tục thực hiện giải tỏa, giải phóng mặt bằng và khơi thông mương thoát lũ để phòng, chống mưa lũ.

Giao Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tập tỉnh tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh báo cáo đề xuất phương án làm hầm tuynel thoát lũ khu Bom Bay và phương án đầu tư hoàn chỉnh tuyến hầm thoát lũ suối Nậm La để UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.