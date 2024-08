Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng: Đến 2027, phải hình thành một vài phân khu trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Liên quan đến việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Giám đốc Sở Công Thương TP.Đà Nẵng - Lê Thị Kim Phương cho biết, hiện đã có một số nhà đầu tư quan tâm liên hệ, xin thông tin tìm hiểu về chính sách Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến nay chưa có nhà đầu tư nào chính thức có văn bản đăng ký đầu tư.

"Khu thương mại tự do là một tổ hợp các khu chức năng gồm khu thương mại - dịch vụ, khu logistics, khu sản xuất và các khu chức năng khác với tổng quy mô 1.000-1.500ha.

Khi triển khai xây dựng đề án thành lập, thành phố sẽ xem xét các nội dung về quy hoạch, đất đai, lao động, an sinh, xã hội, kết nối giao thông, trong đó sẽ xác định các vị trí phù hợp để xây dựng các phân khu cũng như xác định nguồn ngân sách để phục vụ hình thành, phát triển các khu vực của Khu thương mại tự do", bà Phương cho biết.

Đến 2027, phải hình thành một vài phân khu trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Theo ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, hiện nay trên thế giới và quanh khu vực có hơn 5.000 khu thương mại tự do nhưng nước ta chưa có.

"Khi Đà Nẵng đề xuất, đã có nhiều địa phương cũng mong muốn làm khu thương mại tự do như Đà Nẵng, nhưng Trung ương đã giao cho Đà Nẵng thí điểm. Việc này thể hiện niềm tin của trung ương đối với Đà Nẵng", ông Cường chia sẻ.



Ông Trần Chí Cường thông tin thêm, sau khi được Quốc hội thông qua, việc quan trọng lúc này của Đà Nẵng là chọn vị trí để đặt các phân khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do, có thể gắn liền cảng biển hoặc gắn liền sân bay quốc tế.

Cùng với đó, cũng phải tính toán các vị trí để vừa đảm bảo là một khu vực có hàng rào kín, nhưng vẫn thúc đẩy sự phát triển của cả thành phố và lan tỏa ra các tỉnh, thành trong khu vực.

"Ngày 1/1/2025, Nghị quyết 136/2024 tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng sẽ có hiệu lực. Từ nay đến đó, chỉ còn 5 tháng để Đà Nẵng trình Thủ tướng đề án thành lập Khu thương mại tự do, đi kèm là các chính sách, thể hiện rõ những vị trí đặt các phân khu chức năng để được thông qua.



Công việc rất nhiều, chưa có khung pháp ý rõ ràng nhưng đến năm 2027, ít nhất Đà Nẵng phải hình thành được 1-2 phân khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do. Qua đó có căn cứ sơ kết Nghị quyết 136 và tiếp tục kiến nghị những chính sách mới mạnh hơn để Khu thương mại tự do Đà Nẵng cạnh tranh được với các Khu thương mại tự do khác trong khu vực”, ông Cường nhấn mạnh.