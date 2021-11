Lào Cai: Lần đầu tiên tổ chức hội thi thêu thổ cẩm đẹp cho nữ nông dân người Mông, Dao

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội thi "Hội viên nông dân Lào Cai thêu thổ cẩm đẹp" năm 2021 tại phường Sa Pả thị xã Sa Pa với 20 thí sinh là nữ hội viên nông dân dân tộc Mông, Dao đến từ các xã, phường thuộc thị xã Sa Pa.

Ông Phạm Văn Thuân - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết: Hội thi nhằm giữ gìn và phát triển nghề thêu thổ cẩm truyền thống và duy trì bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao, đồng thời đẩy mạnh vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong công tác đào tạo nghề, thành lập Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. "Đây là Hội thi thêu may thổ cẩm đầu tiên Hội ND tỉnh Lào Cai tổ chức dành cho nữ hội viên nông dân trong tỉnh"- ông Thuân nói.

Nữ nông dân người Dao thi phần thứ 2 thực hiện thêu thổ cẩm tại chỗ theo mẫu định sẵn. Ảnh: V.T

Thông tin về các thí sinh dự thi, ông Thuân cho biết: Đây là những nữ nông dân dân tộc Mông, Dao đều đã tham gia các lớp đào tạo nghề thêu thổ cẩm do Hội ND tổ chức, được xét chọn, xác nhận từ cơ sở và đã qua vòng sơ khảo.



Tại hội thi, thí sinh từ 2 nhóm người dân tộc Mông, Dao đã thực hiện 2 phần thi: phần 1 thi làm sản phẩm tự chọn và phần 2 thi thực hành tay nghề tại chỗ.

Ở phần 1, các thí sinh dự thi theo sở trường và khả năng của mình tự chuẩn bị công cụ, dụng cụ thêu và chỉ thêu để làm ra sản phẩm dự thi, sản phẩm được làm từ trước và mang đến dự thi. Các thí sinh đã giới thiệu về sản phẩm tự chọn của mình, trình bày ý nghĩa của hoa văn trên sản phẩm, tính ứng dụng, tình hình tiêu thụ của sản phẩm trên thị trường trước Ban giám khảo

Ở phần 2, các thi sinh được chia theo 2 nhóm dân tộc dự thi, thực hiện thêu tại chỗ theo mẫu định sẵn.

Các nữ nông dân dân tộc Mông, Dao tham gia hội thi rất phấn khởi khi kỹ năng thêu thổ cẩm của mình có cơ hội được thể hiện, được công nhận, đồng thời qua hội thi đã kết nối được các tổ thêu với Công ty TNHH Thương mại Lan Rừng để thêu, may các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, có thu nhập ổn định.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh thuộc 2 nhóm thi người Mông và Dao. Ảnh: V.T

Chị Chảo Mùi Phẩy, thí sinh tới từ xã Thanh Bình chia sẻ, chị cảm thấy rất hồi hộp và cũng vui. Thông qua hội thi, chị muốn Hội ND tỉnh Lào Cai giúp đỡ để sản phẩm này ngày càng phát triển, giúp chị và gia đình thu nhập nhiều hơn.

Được biết, trong những năm qua, Hội ND tỉnh Lào Cai đã tổ chức 15 lớp đào tạo nghề thổ cẩm cho gần 500 hội viên nông dân người Mông, Dao, Tày tại các huyện, thị trong tỉnh; đồng thời thành lập tổ hội nông dân nghề thêu để các hội viên cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức cũng đã trao 2 bộ giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh có tổng điểm của 2 nội dung thi cho từng nhóm người Mông và Dao.