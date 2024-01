Lào Cai: Quyết liệt các biện pháp ngăn chặn việc kích, thu mua, sơ chế giun đất

Lập biên bản xử lý vi phạm cơ sở thu mua, sơ chế giun đất tại huyện Si Ma Cai (Lào Cai). Ảnh: Vũ Chiến - Đình Nam.

Triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng kích điện, sơ chế và thu mua giun đất

Theo đó, ngày 15/1, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn số 257/UBND-NLN do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh ký về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn việc kích, thu mua, sơ chế giun đất trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ, qua thông tin của các cơ quan Trung ương, tình hình Trung Quốc (TQ) thu mua giun đất ngày càng gia tăng: Việc thu mua giun đất của các thương lái Trung Quốc tương tự hoạt động mua các sản phẩm độc lạ thời gian trước đây (như: đỉa, đuôi trâu, móng bò...) điều này ảnh hưởng lớn, tác động rất tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, nền kinh tế, hủy hoại môi trường trước mắt và lâu dài, nguy hiểm đối với người dùng kích điện; thời gian tới khả năng thương lái tiếp tục mua nhiều do nhu cầu từ phía TQ vẫn tiếp tục tăng.

Để ngăn chặn, xử lý tác động xấu của hoạt động nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện quyết liệt, triệt để, đồng bộ các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng kích điện, sơ chế và thu mua giun đất trên địa bàn tỉnh.

Máy kích giun đất do lực lượng chức năng huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thu giữ. Ảnh: Vũ Chiến - Đình Nam.

Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường, bổ sung, triển khai thêm các nhiệm vụ cụ thể, như: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tham gia ý kiến, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung Luật Trồng trọt (khi được Bộ lấy ý kiến); Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý trong tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động này.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, hướng dẫn, tuyên truyền để các địa phương nắm bắt, phố biến đến người dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò, tác dụng của giun đối với độ tơi xốp, phì nhiêu, dinh dưỡng trong đất; từ số lượng giun trong 13m đất có thể đánh giá được đất đó đang ở tình trạng "suy thoái nghiêm trọng", "suy thoái vừa" hay "đất khỏe", đất có ô nhiễm hay không.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến, đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung (Luật Bảo vệ Môi trường, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ, các luật, văn bản có liên quan) để ban hành các chế tài áp dụng xử lý đối với các hành vi đánh bắt, tận diệt giun đất và các sinh vật khác gây ảnh hưởng đến môi trường, đến đất và đa dạng sinh học...

Đối với Công an tỉnh Lào Cai cần tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh việc chỉ đạo lực lượng Công an, nhất là công an tuyến cơ sở, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc người dân có hành vi kích giun đất, thu mua, sơ chế giun. Thực hiện việc xử lý hành chính thật nghiêm minh với các đối tượng vi phạm, đảm bảo tính răn đe.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh cơ sở, các cuộc họp thôn, bản để người dân nhận thức được sự nguy hại của việc sử dụng kích điện bắt, tận diệt giun đất.

Người đứng đầu địa phương chỉ đạo xử lý tất cả các trường hợp vi phạm (đánh bắt, thu mua, sơ chế, buôn bán dụng cụ đánh bắt...) không để xảy ra các hành vi nguy hại này trên địa bàn mình quản lý.