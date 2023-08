Công an một xã ở Hòa Bình bắt quả tang 2 đối tượng dùng kích điện bắt giun đất trồi lên

Theo đó, vào hồi 8 giờ ngày 29/8, Công an xã Vĩnh Đồng cùng địa chính nông nghiệp xã đã kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng B.M.T (SN 2005, trú tại xóm Sằn, xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và B.T.A (SN 2006, trú tại xóm Đoàn Kết, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đang có hành vi sử dụng kích điện khai thác giun đất tại xóm Đoàn Kết (xã Vĩnh Đồng).

Tại hiện trường, Công an xã Vĩnh Đồng thu giữ 1 bộ kích giun (1 ắc quy, 1 bộ xung kích điện, khoảng 15m dây điện có đầu cắm kim loại) và khoảng 6kg giun đất tươi. Công an đã mời 2 đối tượng trên về trụ sở Công an xã để làm việc.

Hai đối tượng sử dụng kích điện để bắt giun đất tại xóm Đoàn Kết, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi kích giun đất trái phép của mình. Công an xã Vĩnh Đồng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và yêu cầu các đối tượng viết cam đoan, cam kết không tái phạm.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại úy Bùi Hoàng Long, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Đồng cho biết: Qua phối hợp với địa chính nông nghiệp của xã, hiện tại, đơn vị chưa có hướng xử lý, nếu xử lý thì chưa có quy định cụ thể về luật, nghị định.

Việc xử phạt về hành vi làm suy thoái chất lượng đất, cơ quan chức năng chưa có cơ sở pháp lý để xác định mức hủy hoại đất. Hành vi làm suy thoái chất lượng đất thuộc thẩm quyền xử lý của UBND xã nên Công an xã đang củng cố hồ sơ để trình UBND xã xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Công an xã Vĩnh Đồng đề nghị mọi người dân không sử dụng dùng kích điện khai thác giun đất vì đây là hành vi tận diệt, hủy hoại môi trường đất. Đồng thời, không tham gia, tiếp tay hoặc ủng hộ nạn "giun tặc" vì một môi trường nông nghiệp bền vững", Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Đồng nhấn mạnh.