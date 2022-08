Khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 16/8, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bà S.T.C (SN 1972), thường trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, (Si Ma Cai, Lào Cai). Vị trí phát hiện thi thể bà C cách nơi bị nạn khoảng 3 km.

Hiện, cán bộ, chiến sỹ biên phòng, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai), Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Si Ma Cai và lực lượng tại chỗ của xã Bản Mế (công an xã, dân quân, cán bộ công chức, người dân…) vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ lật thuyền, gồm bà G.T.D (SN 1978); cháu L.M.T (SN 2018) ; cháu L.M.Q (SN 2021), cùng trú tại thôn Cốc Rế. Được biết, nước trên dòng sông Chảy vẫn chảy xiết, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm của lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ lật thuyền. (Ảnh: P.H)