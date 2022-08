Chiều 12/8, Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc tới UBND xã Cam Đường thông báo và xin hỗ trợ tìm kiếm công nhân N.T.H (SN 2003, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) nghi bị nước lũ cuốn trôi tại ngầm tràn ở thôn Dạ 2, xã Cam Đường, TP.Lào Cai.

"Sáng nay, lực lượng chức năng của xã đã vớt được xe máy cách ngầm tràn 100m và được Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc xác nhận là của anh H"- Chủ tịch UBND xã Cam Đường thông tin.

Được biết, qua hệ thống camera an ninh của nhà dân và Công an xã Cam Đường phát hiện: Khoảng 23 giờ ngày 11/8, tại ngầm tràn ở thôn Dạ 2, xã Cam Đường, TP.Lào Cai, một người đàn ông đi xe máy bị lũ cuốn trôi. Theo nhận dạng, nạn nhân mặc quần áo công nhân, dáng người, màu xe máy giống anh N.T.H.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích và nghi ngờ mất tích tại ngầm tràn ở thôn Dạ 2, xã Cam Đường, TP. Lào Cai. (Ảnh: P.H)

Cũng tại ngầm tràn này, vào sáng 12/8, cháu V.Đ.D (SN 2007, trú tại tổ 16, phường Pom Hán, TP.Lào Cai) đi xe đạp điện qua thì bị nước lũ cuốn trôi. Trong ngày hôm qua, hơn một trăm cán bộ, chiến sĩ công an xã Cam Đường, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Lào Cai, Công an tỉnh triển khai các phương án tìm kiếm nhưng chưa thấy cháu D.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân. Đến 11h sáng nay, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân.