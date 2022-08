Tìm thấy thi thể nam thanh niên 17 tuổi bị lũ cuốn trôi ở Hoà Bình

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam thanh niên 17 tuổi bị lũ cuốn trôi trên sông Bôi, đoạn qua xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi. Ảnh: NDCC

Theo ông Quách Đình Vận, Chủ tịch UBND xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, khoảng 6 giờ sáng nay (13/8), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Bùi Đức T. (SN 2005, trú tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) trên sông Bôi, đoạn qua xóm Bộ Mu, xã Kim Bôi, cách vị trí bị lũ cuốn trôi khoảng 2km.

"Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của xã Kim Bôi đã phối hợp cùng với Công an huyện Kim Bôi và Phòng PC07 của Công an tỉnh Hòa Bình tích cực tìm kiếm từ 15 giờ chiều 11/8. Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến sáng nay (13/8), một người dân đi chài lưới đã nhìn thấy thi thể nạn nhân nổi trên sông", ông Vận nói.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, mưa lũ tại tỉnh Hòa Bình khiến 3 người chết, 2 người mất tích. Cụ thể, 2 người bị mất tích vào chiều 11/8 là anh Đinh Ngọc H. (trú tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy) đi qua suối Ba Hang thuộc địa bàn thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm; em Bùi Đức T. (SN 2005, trú tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) khi ra sông Bôi quăng lưới đánh cá thì bị lũ cuốn trôi.