Nhanh chóng trả lại hầm cho người đi bộ

Thông tin thêm tại họp báo, ông Phạm Minh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ cho biết, các công trình cầu bộ hành, hầm đi bộ được xây dựng nhằm phục vụ cho người dân băng đường đảm bảo an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng tụ tập, xả rác… trên một số cầu bộ hành, hầm đi bộ trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra.

Về giải pháp, ông Hải cho biết trung tâm sẽ yêu cầu Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM thường xuyên báo cáo tình hình mất an ninh trật tự tại khu vực hầm để Trung tâm đường bộ, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý. Lắp đặt các biển cảnh báo “Khu vực hầm đi bộ. Cấm tụ tập, buôn bán trong khu vực hầm” tại các cửa lên xuống hầm để người dân biết và tuân thủ theo quy định. Tăng cường công tác vệ sinh các cầu, hầm đi bộ thuộc phạm vi do trung tâm thực hiện.

Theo ông Hải, đối với địa phương, cần chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xử lý triệt để đối với việc người dân tập kết vật tư xây dựng, tập kết rác, lấn chiếm xung quanh cầu, hầm đi bộ làm nơi kinh doanh buôn bán… tạo thông thoát cho khu vực cầu, hầm để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bộ qua hầm an toàn.

Công an các quận huyện, TP.Thủ Đức thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý đối với các đối tượng tập trung ngủ, sinh hoạt, hút chích… (nếu có) trong khu vực cầu, hầm đi bộ. Phối hợp với Trung tâm gắn các bảng công bố số điện thoại đường dây nóng tại các cửa lên xuống hầm để người dân, lực lượng trực gác cầu… thông báo kịp thời để phối hợp xử lý.

Công an các quận huyện, TP.Thủ Đức bố trí các chốt an ninh trật tự (chốt dân phòng) tại khu vực các hầm để phát hiện xử lý kịp thời tình trạng mất an ninh trật tự, bảo vệ người dân đi bộ qua hầm đường an toàn; xem xét lắp đặt camera an ninh để theo dõi, nhanh chóng xử lý tình trạng mất an ninh tại khu trật tự vực cầu, hầm đi bộ.