Lập công ty “ma” để buôn lậu hàng trăm tấn thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam

Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã ttống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Công Phú (36 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội “Buôn lậu”.

Theo cơ quan điều tra, Đào Công Phú đã thành lập công ty “ma” lấy tên là Công ty Ngọc Sơn, thuê người khác thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam.

Đào Công Phú tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Công ty Ngọc Sơn đã mở 6 tờ khai hải quan và nhập khẩu tổng cộng 21 container hàng hoá về Việt Nam qua Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, trong đó 16 container đã được thông quan và chở đi tiêu thụ. Đối với lô hàng 5 container đang thực hiện các thủ tục để thông quan lô hàng thì bị Chi cục Hải quan phát hiện hàng hoá bên trong là mặt hàng dược liệu (thuốc bắc), không phải là các mặt hàng nông sản như khai báo, với tổng trọng lượng hơn 100 tấn, trị giá lô hàng gần 13 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.