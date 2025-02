Lầu Năm Góc đưa ra lời hứa triển khai quân đội Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: GI.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không có kế hoạch đưa quân đội Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine - Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết, vì Washington muốn chuyển gánh nặng hỗ trợ Kiev sang các đồng minh châu Âu của mình.



Tuyên bố của ngày 11/2 của ông Hegseth được đưa ra khi Keith Kellogg, đặc phái viên của tổng thống Mỹ được giao nhiệm vụ chấm dứt xung đột ở Ukraine, sẽ gặp các quan chức châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) vào thứ Sáu để thúc đẩy kế hoạch của Trump.

"Tại nhóm liên lạc Ukraine và hội nghị bộ trưởng NATO, chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện thẳng thắn với bạn bè của mình" - ông Hegseth nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Đức.

"Những người trong khu vực phải đầu tư nhiều nhất vào quốc phòng tập thể và cá nhân đó" - ông nói, đồng thời nhắc lại rằng Washington muốn các quốc gia NATO chi hơn 2% GDP cho quốc phòng. "Chúng tôi tin rằng cần phải cao hơn. Tổng thống đã nói là 5%".

Khi được hỏi liệu Washington có cân nhắc gửi quân vào Ukraine để theo dõi các chuyến hàng vũ khí hay không, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã nói rõ: "Chúng tôi không gửi quân Mỹ đến Ukraine".

Vấn đề triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu đến Ukraine đã thu hút sự chú ý sau khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Ông muốn châu Âu chịu trách nhiệm duy trì lệnh ngừng bắn ở Ukraine sau khi ký kết thỏa thuận hòa bình.

Theo tờ The New York Times, khả năng quân đội châu Âu hiện diện ở Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận chính tại Hội nghị An ninh Munich, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/2.

Tuy nhiên, NYT, trích dẫn lời các chuyên gia, đưa tin rằng lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa từ Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Các chuyên gia không loại trừ khả năng Nga tấn công.

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã chuyển sang chính sách "Nước Mỹ trên hết", đình chỉ hầu hết viện trợ nước ngoài của Mỹ – bao gồm cả viện trợ cho Ukraine – và đe dọa áp thuế đối với các quốc gia đồng minh quan trọng, cáo buộc họ có hành vi thương mại không công bằng.



Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine. Tháng trước, ông Trump đã đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn đối với Nga nếu Moscow từ chối chấp nhận một "thỏa thuận" không xác định.

Kellogg dự kiến sẽ đánh giá thiện chí của các đồng minh EU và NATO của Washington trong việc triển khai "lực lượng răn đe của riêng họ để đảm bảo rằng bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng được duy trì" - Bloomberg đưa tin hôm 10/2.

Nga đã phản đối ý tưởng quân đội NATO hiện diện trực tiếp ở Ukraine. Vassily Nebenzia, đại sứ Nga tại LHQ cảnh báo, Nga sẽ coi bất kỳ lực lượng nước ngoài nào được triển khai đến Ukraine mà không có lệnh của Liên Hợp Quốc là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Mặc dù Moscow tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng họ đã kiên quyết bác bỏ ý tưởng ngừng bắn tạm thời, lập luận rằng việc tạm dừng như vậy sẽ chỉ cho Ukraine thời gian để tập hợp lại và tái vũ trang. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp tiềm năng nào cũng phải là vĩnh viễn và có ràng buộc pháp lý để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.