Lễ 30/4, TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa 16 điểm, có cả điểm bắn trên sà lan

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 11/4, Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố cho biết đã trình, đề xuất UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (1 điểm tầm cao, 15 điểm tầm thấp) kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024).

Theo đó điểm bắn pháo hoa tầm cao được dự kiến tổ chức ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, TP.Thủ Đức.

Lễ 30/4, TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa 16 điểm. Ảnh: L.G

9 điểm tầm thấp dự kiến được tổ chức tại: Khu đô thị Vạn Phúc (phường An Phú, TP.Thủ Đức); Công viên khu Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh); khu vực cầu Rạch Chiếc (phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức); khu biệt thự Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức); khu công viên Landmark 81 (phường 22, quận Bình Thạnh); Cầu tàu Ba Son (phường Bến Nghé, quận 1); Cầu tàu Bến Bạch Đằng - bắn trên sà lan (phường Bến Nghé, quận 1); khu vực cầu Tân Thuận 1 (phường 18, quận 4); khu bờ sông phường Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức).

6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp còn lại gồm: Lô N4-D6 Khu Công nghiệp Tây Bắc (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi); Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn); Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh); Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11); Trung tâm hành chính quận 7 (phường Tân Phú, quận 7); Quảng trường rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Điểm bắn pháo hoa tầm cao dự kiến bắn 1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật.

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp mỗi điểm bắn 90 giàn tầm thấp, có 3 điểm bắn thêm 10 giàn hỏa thuật. Thời gian bắn pháo hoa dự kiến từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15 ngày 30/4/2024.

Điểm bắn tầm thấp tại Khu đô thị Vạn Phúc do UBND TP.Thủ Đức đảm bảo kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn được đề nghị UBND TP.HCM đảm bảo kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Điểm bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen do Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ đảm bảo. Các điểm bắn còn lại do Bộ Tư lệnh Thành phố đảm bảo từ nguồn xã hội hóa.