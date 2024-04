TP.HCM triển khai nhiều điểm ghi hình, phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 11/4, ông Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, hoạt động xử phạt vi phạm an toàn giao thông qua hình ảnh đang được Công an TP.HCM triển khai nhiều điểm.

Thống kê của Công an TP.HCM trong 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn TP.HCM, lực lượng CSGT thành phố đã gửi 29.200 thông báo vi phạm, đã có 7.311 trường hợp thực hiện quyết định xử phạt, nộp ngân sách trên 16 tỷ đồng.

Xử phạt qua hình ảnh đang được triển khai rộng rãi trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Quang Sung

Các hành vi vi phạm được ghi nhận xử lý là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, gồm: điều khiển xe quá tốc độ quy định, không chấp hành điều lệnh tín hiệu đèn, lưu thông vào đường cấm, lưu thông ngược chiều, dừng đỗ sai quy định…

“Ngoài thực hiện xử phạt với xe ô tô, Công an TP.HCM vẫn xác minh, xử lý với mô tô xe máy, tuy nhiên việc này có một số khó khăn nhất định. Hiện nay, Bộ Công an và Công an TP.HCM đang thực hiện định danh phương tiện, đây sẽ là cơ sở để xử phạt các phương tiện mô tô, xe máy vi phạm hành chính liên quan đến an toàn giao thông”, ông Hà cho biết.

Công an TP.HCM xác định chuyển đối số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt đối với lực lượng CSGT. Công an TP.HCM là đơn vị đi đầu trong cả nước về xử lý vi phạm an toàn giao thông qua hình ảnh.

Công an TP.HCM đánh giá, xử lý vi phạm qua hình ảnh giúp người dân chấp hành tốt quy định pháp luật, nâng cao ý thức tham gia giao thông. Đồng thời giúp giảm tải áp lực cho cán bộ chiến sĩ trong ghi nhận, tuần tra kiểm soát trên đường phố.

Người đi xe máy ở TP.HCM vẫn có nguy cơ bị phạt nguội. Ảnh: Quang Sung

"Việc xử lý vi phạm qua hình ảnh bằng hệ thống camera giám sát nhận được sự chấp thuận cao của người dân, vì công khai, minh bạch. Bằng hệ thống camera, chúng tôi có thể theo dõi được tình hình giao thông, tình hình an ninh trật tự để điều phối lực lượng giải tỏa ùn tắc giao thông và các vấn đề phát sinh", ông Hà cho biết.