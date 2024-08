Lê Hoàng Phương khóc nghẹn trong màn hô tên, đội vương miện Miss Grand Vietnam 2024

Vương miện Miss Grand Vietnam 2024 có giá bao nhiêu?

Mới đây, BTC Miss Grand Vietnam công bố vương miện Miss Grand Vietnam 2024 có tên "Spring Spirit - Xuân Ý" và 4 chiếc tiara cho 4 Á hậu. Được biết, chiếc vương miện dành cho tân Miss Grand Vietnam 2024 được chế tác từ vàng 24K, kết hợp cùng 1.276 viên đá kim cương zirconia, 330 viên ngọc lục bảo xanh Emerald với nhiều kích cỡ khác nhau và được cắt mài riêng theo tiêu chuẩn.

"Vương miện Miss Grand Vietnam 2024 thể hiện cho vẻ đẹp, sự kiêu hãnh, quyền uy, mạnh mẽ dành cho người chiến thắng cuộc thi năm nay. Lồng ghép trong thiết kế vương miện là sự tinh tế của hoa mai nở rộ trong tiết trời mùa xuân đại diện cho sức mạnh của ý chí, lòng nhẫn nại, khát vọng vượt qua khó khăn và nghịch cảnh để chạm tới thành công. Tiara dành cho các Á hậu Miss Grand Vietnam 2024 cũng là những thiết kế kỳ công và sang trọng, được chế tác từ vàng 24K và 864 viên đá kim cương, 335 ngọc lục bảo xanh Emerald với đa dạng kích thước", đại diện BTC Miss Grand Vietnam cho hay.

Trước chung kết Miss Grand Vietnam 2024, Hoa hậu Lê Hoàng Phương không kìm được nước mắt trong giây phút công bố vương miện của người kế nhiệm.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương xúc động khi đội vương miện Miss Grand Vietnam 2024. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Trước câu hỏi của PV Dân Việt về giá trị vương miện Miss Grand Vietnam 2024, phía BTC cuộc thi xin phép được giữ bí mật về giá trị thật của chiếc vương miện.

"Vương miện là vật phẩm quý giá của bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Chiếc vương miện cao quý chắc chắn giúp tân Hoa hậu có trách nhiệm hơn với sự mong đợi của công chúng. Để trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Vietnam 2024 chắc hẳn đó là cô gái phải có chất riêng, nội lực từ bên trong để chiếc vương miện tỏa sáng hơn nữa", bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam 2024.

Hình ảnh vương miện Miss Grand Vietnam 2024 có tên "Spring Spirit - Xuân Ý" được áp dụng những kỹ thuật mới, có những cánh hoa được đúc xen kẽ, gắn nổi.

Vương miện Miss Grand Vietnam 2024 và 4 chiếc tiara của 4 Á hậu cuộc thi sắc đẹp này. Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 diễn ra vào tối mai (3/8) tại Phan Thiết (Bình Thuận). (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Clip: Hoa hậu Lê Hoàng Phương khóc nghẹn trong màn hô tên, đội vương miện Miss Grand Vietnam 2024.

Lê Hoàng Phương (sinh năm 1995) đăng quang Miss Grand Vietnam 2023. Sau đó, người đẹp gốc Khánh Hòa tiếp tục "chinh chiến" tại cuộc thi Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), giành danh hiệu Á hậu 4. Cô sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 87-63-95cm. Mỹ nhân gốc Khánh Hòa từng tốt nghiệp ngành Kiến trúc của Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Với thành tích Á hậu 4 Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương cũng đã góp phần giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới trong năm 2023. Cụ thể, đương kim Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương đã góp phần giúp Việt Nam xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng "Country of the year 2023" do chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns bình chọn; xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng "Country of the year 2023" của chuyên trang Globalbeauties.