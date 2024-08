Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2024

Chung kết Miss Grand Vietnam 2024: Top 36 thí sinh tranh tài

Trước chung kết Miss Grand Vietnam 2024, BTC cuộc thi cũng tạm thời công bố Top 5 bảng xếp hạng (BXH) phần thi Best Seller Award - một trong những phần thi mới thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam năm nay với kết quả được cập nhật mới nhất (tính đến ngày 31/7) gồm: Trần Hồng Ngọc, Nguyễn Phạm Thiên Kim, Cao Thị Liên, Bùi Lý Thiên Hương và Kim Tú Bình. Được biết, thí sinh thắng giải Best Seller Award sẽ được đặc cách vào Top 10 chung cuộc.

Ảnh từ phải sang: Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Bùi Khánh Linh, Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2024. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Trong BXH Top 5 phần thi Best National Costume by Fan Vote - Trang phục dân tộc đẹp nhất do khán giả bình chọn (kết quả được cập nhật lúc 11 giờ 45 phút ngày 2/8), thiết kế mang tên "Bạch liên vân chỉ" của NTK Nguyễn Thái Nhạc, trình diễn bởi thí sinh Khuất Nguyễn Bảo Châu bất ngờ vươn lên dẫn đầu. Trong khi đó, 2 thiết kế "Ngọc Sen Vàng" và "Mỹ nhân ngư" rời khỏi Top 5, nhường chỗ cho thiết kế mới là "Điện gió Bạc Liêu của NTK Phạm Hoàng Bảo.

Trước chung kết Miss Grand Vietnam 2024, BTC cuộc thi cho biết: "Ngoài sash danh hiệu Best National Costume, thí sinh có điểm bình chọn cao nhất còn nhận cơ hội trình diễn quốc tế với trang phục chiến thắng. Nhà thiết kế của trang phục này cũng sẽ được trao thưởng 10 triệu tiền mặt".

Thiết kế mang tên "Bạch liên vân chỉ" được trình diễn bởi thí sinh Khuất Nguyễn Bảo Châu bất ngờ vươn lên dẫn đầu Trong BXH Top 5 phần thi Best National Costume by Fan Vote. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Nguyễn Phạm Thiên Kim đang tạm thời dẫn đầu Top 5 bảng xếp hạng (BXH) phần thi Best Seller Award - một trong những phần thi mới thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam năm nay. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Hiện tại, BTC cuộc thi đã công bố vương miện Miss Grand Vietnam 2024 mang tên "Spring Spirit - Xuân Ý" và 4 chiếc tiara cho 4 Á hậu. Cụ thể, vương miện Miss Grand Vietnam 2024 được chế tác từ vàng 24K, kết hợp cùng 1.276 viên đá kim cương zirconia, 330 viên ngọc lục bảo xanh Emerald với nhiều kích cỡ khác nhau và được cắt mài tinh tế.

Trước ngày Top 36 thí sinh bước vào vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2024 tranh tài để tìm ra người kế nhiệm, Hoa hậu Lê Hoàng Phương chia sẻ: "Tôi hy vọng người kế nhiệm mình sẽ là một người không ngại khó, không ngại thử thách và luôn hướng về cộng đồng. Hãy suy nghĩ thật kỹ về con đường mình muốn đi, đặt mục tiêu và tập trung chạy đến đích. Không quan trọng bạn chạy nhanh hay chậm, quan trọng là từng bước bạn đặt trên chặng đường này đều mang lại giá trị cho cộng đồng và bản thân".

Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết Miss Grand Vietnam 2024. (Ảnh: FBNV)

Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 3/8 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Thành viên Ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2024 gồm: Hoa hậu Hà Kiều Anh đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo; NSND Vương Duy Biên giữ vị trí Phó Ban giám khảo; Hoa hậu Thùy Tiên; Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Lê Hoàng Phương; siêu mẫu Minh Tú; diễn viên Quốc Trường...

Đề cập đến việc lựa chọn người đẹp chiến thắng tại Miss Grand Vietnam 2024, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam chia sẻ: "Đó là cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, hiện đại và có màn trình diễn tự tin, năng động với tinh thần "chinh chiến" để có thể tiếp tục tham gia cuộc thi Miss Grand International 2024 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế)".

Tân Miss Grand Vietnam 2024 cần đảm bảo các tiêu chí của cuộc thi như về nhan sắc, tài năng, bản lĩnh... Top 36 thí sinh năm nay có nhiều gương mặt quen thuộc trở lại đầy ấn tượng, nhiều thí sinh hát hay, nhảy đẹp".

Hiện tại, trong Top 36 thí sinh tranh tài tại chung kết Miss Grand Vietnam 2024 có nhiều người đẹp quen thuộc với cộng đồng yêu nhan sắc khi sở hữu thành tích "khủng" các cuộc thi sắc đẹp như: Bùi Lý Thiên Hương - Top 10 Miss Grand Vietnam 2022; Lê Phan Hạnh Nguyên - Top 10 Miss Charm Vietnam 2023...

