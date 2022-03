Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội du khách sẽ được trải nghiệm miễn phí ngày khai trương

Ngày 25/3, du khách sẽ có dịp trải nghiệm hoạt động bay khinh khí cầu miễn phí tại sự kiện "Hà Nội muôn màu". Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022" do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức.