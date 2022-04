Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 do Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhằm tiếp nối Chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022" với chủ đề "Get on Hanoi 2022" và hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12-23/5/2022.

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 là sự kiện du lịch lớn có sự tham gia của các làng nghề, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm quà tặng lưu niệm, đội ngũ nghệ nhân, các nhà thiết kế, các doanh nghiệp du lịch...

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 diễn ra đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Ảnh: BTC

Du khách Hà Nội thỏa sức khám phá 100 gian hàng quà tặng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Lễ hội được tổ chức tại khu vực tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với 100 gian hàng quà tặng của các nghệ nhân được thiết kế sáng tạo như những hộp quà riêng lẻ mang đến bất ngờ cho du khách.

Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tinh hoa của Hà Nội nhằm bảo tồn, tôn vinh những giá trị độc đáo của sản phẩm làng nghề truyền thống qua đó thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sản xuất quà tặng, hình thành các sản phẩm quà tặng phục vụ khách du lịch, kích cầu và tăng cường khôi phục hoạt động du lịch Thủ đô trong thời gian tới.

Nhiều sản phẩm du lịch độc đáo sẽ thu hút du khách trong ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: BTC

Đặc biệt, Lễ hội sẽ có góc check-in SEA Games 31 được bố trí bằng các khuôn hình đẹp theo chủ đề và được lấy cảm hứng từ những sản phẩm quà tặng, những chất liệu dân gian mang tính biểu tượng của Hà Nội hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ.

Ngoài ra sẽ có không gian trải nghiệm, trưng bày về: Văn hoá làng nghề Hà Nội; văn hoá nghệ thuật; các tác phẩm ảnh du lịch đẹp, ảnh nghệ thuật quảng bá du lịch Hà Nội; giới thiệu sản phẩm của các địa phương, doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp trẻ sáng tạo và các cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Góc check-in thu hút du khách tham quan dịp nghỉ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Ảnh: BTC

Lễ khai mạc sự kiện sẽ diễn ra vào hồi 20h00 ngày 29/4 tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu (Tượng đài Cảm tử sinh cho Tổ quốc quyết sinh).

Ngoài hoạt cảnh nghệ thuật mở màn và trình chiếu phim quảng bá du lịch Thủ đô, phân cảnh nghệ thuật "Hà Nội – Đến để yêu" là điểm nhấn của chương trình chuyển tải hình ảnh Hà Nội đầy cảm hứng, sáng tạo và tràn đầy sức sống. Cũng tại Lễ Khai mạc, Ban Tổ chức sẽ phát động Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm Quà tặng Hà Nội năm 2022 và Cuộc thi Ảnh du lịch Hà Nội năm 2022.

Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ có các hoạt động trình diễn nghệ thuật đường phố, vẽ graffity chủ đề Hà Nội; xích lô tour xung quanh khu vực Bờ Hồ; trình diễn nhóm nhảy Flashmob, skateboard cùng giải đấu quy mô nhỏ trình diễn skate quy tụ hàng trăm bạn trẻ yêu Hà Nội.

Ngoài ra sẽ là talkshow với các nghệ nhân ca trù, rối nước, quạt giấy; toạ đàm và chia sẻ về văn hoá thưởng thức hương vị trà Việt; chia sẻ về quà tặng sơn mài, tò he cùng các hoạt động trải nghiệm làm tranh ghép vải, làm tò he, thêu tay; sáng tạo với xà bông Hà Nội; đồ chơi giấy cho trẻ em; thăm triển lãm ảnh về Hà Nội.

Tại đây, các doanh nghiệp du lịch, lưu trú, lữ hành, các hãng hàng không giới thiệu các chương trình, tour du lịch hè đặc biệt kèm các chương trình khuyến mãi hấp dẫn...