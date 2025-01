Lễ Hội Thần Tài chào đón năm mới 2025 ở Đà Nẵng có gì đặc sắc?

Đền Thần Tài tại Khu du lịch Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài sở hữu tượng Thần Tài cao 5,2m và 800 tượng Thần Tài nhỏ trong khuôn viên rộng 7ha, là một địa điểm tâm linh độc đáo thu hút rất đông du khách khi đến tham quan. Đền Thần Tài là hiện thân cho quốc thái dân an, tài lộc may mắn, ấm no đủ đầy không chỉ của những người con thành phố biển Đà Nẵng, mà còn là ước vọng chung của du khách thập phương khi đặt chân đến với khu du lịch Núi Thần Tài.