Lệ Quyên úp mở về hiện tại bình yên, tình tứ bên "người tình tin đồn" hậu ly hôn

Động thái này của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận. Trong dòng trạng thái, cả Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu không đề cập đến chuyện hẹn hò nhưng cặp đôi khiến fan phấn khích khi đăng ảnh bên nhau.

Trong bức hình, Lệ Quyên mặc áo bó và váy họa tiết trẻ trung, thoải mái. Nam người mẫu mặc đồ trắng đơn giản nhưng không kém sành điệu. Cặp đôi cùng nhau nâng ly ở ban công vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt ca sĩ Lệ Quyên và người mẫu Lâm Bảo Châu.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ và "người tình tin đồn" công khai đăng ảnh tình cảm bên nhau. Bên dưới phần bình luận, hầu hết khán giả đều gửi lời chúc mừng năm mới và hi vọng cặp đôi này sớm công khai mối quan hệ.

Trước đó ít ngày, Lệ Quyên khoe ảnh ôm hoa cùng những lời ngọt ngào: "Hiện tại bình yên của em. Ngày đặc biệt nhỉ?". Trên tài khoản của mình, Lâm Bảo Châu cũng đăng tải hình ảnh bó hoa tương tự, cùng dòng trạng thái: "Một đóahoa ở trong tim. Một năm" thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Từ khi công khai chuyện ly hôn chồng cũ Đức Huy cuối tháng 9/2020, Lệ Quyên có phần thoải mái hơn trong việc công khai xuất hiện bên Lâm Bảo Châu. Bởi, họ dính tin đồn hẹn hò trước đó một thời gian nhưng cả hai đều giữ thái độ im lặng. Trở thành "người tình tin đồn" của Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu thường xuyên sánh đôi với nữ ca sĩ tới nhiều sự kiện và tùy vào tính chất sự kiện, cả hai mới đồng ý chụp ảnh cùng nhau.

Lâm Bảo Châu thường xuyên tháp tùng Lệ Quyên trong các sự kiện cô tham gia.

Trong đêm nhạc ngoài trời của ca sĩ Jimmii Nguyễn. Cô được "người tình tin đồn" kém tuổi tháp tùng đến phim trường từ sớm để trang điểm và thay trang phục. Trong lúc Lệ Quyên làm đẹp, chàng mẫu ngồi kế bên, thỉnh thoảng trò chuyện. Cả hai song hành trong hầu hết các hoạt động của đêm nhạc.

Hình ảnh Lâm Bảo Châu tháp tùng Lệ Quyên mua sắm làm dấy lên tin đồn cả hai hẹn hò từ giữa 2020. Lâm Bảo Châu sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Phương Đông (Hà Nội). Sở hữu lợi thế ngoại hình, anh nhanh chóng đắt show làm người mẫu ảnh, tham gia một số show hẹn hò, đóng MV "Anh ơi ở lại" của Chi Pu và phim "Kẻ săn tin" của Minh Hằng.



Cuối tháng 12/2020, ca sĩ Lệ Quyên mới tậu cho mình một chiếc xe Audi Q8. Chiếc xe sang của nữ ca sĩ có giá trị trên 5 tỷ đồng. Thời gian gần đây, ca sĩ Lệ Quyên cũng đăng tải những dòng trạng thái tỏ thái độ hài lòng về cuộc sống hiện tại: "Nâng niu và trọn vẹn với hiện tại. Trân trọng và biết ơn với quá khứ. Hướng về tương lai tốt đẹp, bình yên. Happy new year. Thanks for everything".