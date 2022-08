Lệ Quyên và Hoàng Phương gửi tới khán giả đêm nhạc “Tình lỡ” vẹn tròn xúc cảm

Ca sĩ Lệ Quyên trong đêm nhạc Soul of the Forest chủ đề Tình lỡ

Những nỗ lực nhằm đem đến cho khán giả trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chỗ ngồi xem Soul of the Forest 6 chủ đề "Tình lỡ" đã được lấp đầy bởi sự yêu thương của khán giả trước khi đêm nhạc diễn ra cả 2 tuần. Điều đó cho thấy Soul of the Forest đang ngày càng nhận được nhiều hơn sự quan tâm và sự yêu mến từ phía khán giả.

Đêm nhạc "Tình lỡ" diễn ra khi cơn bão số 3 gây mưa diện rộng vừa đi qua khiến nhiều khán giả cảm thấy lo lắng về vấn đề thời tiết. Để đảm bảo cho khán giả có được một đêm thưởng thức âm nhạc vẹn tròn xúc cảm, ekip tổ chức chương trình đã lên phương án để đối phó tình huống thời tiết xấu có thể xảy ra bất chợt. Hệ thống mái che cỡ lớn đã được dựng lên để những cơn mưa nặng hạt nếu có cũng không làm ảnh hưởng đến sự thăng hoa trong âm nhạc của nghệ sĩ và khán giả.

Và đất trời như chiều lòng người, đêm nhạc Tình lỡ đã diễn ra trong một thời tiết rất đẹp khiến cho những lo lắng trước giờ diễn dường như tan biến hết để nhường chỗ cho sự kết nối, đồng điệu và thăng hoa không giới hạn.

Lệ Quyên quyến rũ và tinh tế với những tình khúc vượt thời gian

Đến với Soul of the Forest, Lệ Quyên đã thể hiện sự tinh tế và quyến rũ trong những khúc tình ca bất hủ vượt thời gian như Nửa hồn thương đau, Dạ khúc cho tình nhân… Lệ Quyên cũng thử sức với nhạc Trịnh qua các ca khúc: Còn tuổi nào cho em, Ru ta ngậm ngùi, Sóng về đâu… và đương nhiên không thể thiếu những ca khúc nổi tiếng làm nên tên tuổi của cô trong suốt những năm qua như Nỗi đau ngự trị, Nếu em được chọn lựa… đặc biệt là ca khúc chủ đề của chương trình mang tên Tình lỡ.

Lệ Quyên cũng không khỏi khiến khán giả bất ngờ và hào hứng khi cover một số ca khúc hit từng làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian qua như Cho em gần anh thêm chút nữa…

Hoàng Phương lịch lãm và cuốn hút trong âm nhạc

Trong Soul of the Forest lần này, Hoàng Phương gửi tới khán giả các ca khúc anh đã từng thể hiện thành công trong chương trình The Debut cũng như giới thiệu đến khán giả một số sản phẩm nằm trong các dự án âm nhạc của anh trong thời gian qua như: Gửi anh và cô ấy, Cho em ngày gió xanh, Lạc nhau có phải muôn đời, Thà làm hạt mưa bay…

Hoàng Phương thăng hoa trên sân khấu Soul of the Forest

Với chất giọng truyền cảm và phong cách lôi cuốn cùng sự chỉn chu, nghiêm túc trong các hoạt động âm nhạc, Hoàng Phương đã đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả của Soul of the Forest. Các ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động như Save the last dance for me, Can’t take my eyes off you… đã được Hoàng Phương thể hiện một cách đầy tươi mới và cuốn hút, khiến cho khán giả phải đứng ngồi không yên .

Đêm nhạc Tình lỡ đã khép lại nhưng những dư âm đẹp vẫn còn đọng lại mãi nơi con tim thổn thức của mỗi khán giả yêu nhạc. Nếu đã trót yêu Soul of the Forest và say mê giọng ca đầy ma mị của cô gái "đi qua thung lũng" Bùi Lan Hương cùng chàng rapper đa tài Hà Lê thì hãy nhanh tay gọi điện đến hotline 0866980368 để có được một chỗ ngồi ưng ý thưởng thức đêm nhạc Mùa thu đi qua diễn ra vào ngày 16/9 tới. Mùa thu đẹp nhưng rất ngắn ngủi vì thế hãy cùng đi qua một mùa thu thật đáng nhớ với những xúc cảm thăng hoa trong âm nhạc cùng Soul of the Forest bạn nhé!