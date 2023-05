Nam diễn viên Lee Byung Hun gần đây đã thể hiện sự gắn bó của mình với công ty BH Entertainment bằng cách gánh vác mọi chi phí cho một hội thảo của công ty được tổ chức tại Đà Nẵng. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 62 người, bao gồm cả Lee Byung Hun, cũng như các diễn viên tên tuổi khác như Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Lee Jin Wook, Park Bo Young, Lee Ji Ah và Choo Ja Hyun, cùng với các giám đốc điều hành và các nhân viên. Hội thảo diễn ra từ ngày 9/5 và kéo dài trong bốn ngày ba đêm. Nó được tổ chức để kỷ niệm 17 năm thành lập BH Entertainment.

Lee Byung Hun cùng dàn sao Hàn đình đám tới Đà Nẵng. (Ảnh: IT).

Trong bài đăng Instagram mới nhất của mình, Lee Byung Hun đã chia sẻ một bức ảnh của anh ấy với công ty BH Entertainment trong chuyến đi của họ. Theo Edaily, nam diễn viên 53 tuổi tổ chức chuyến đi cùng với hơn 60 người gồm nhân viên và diễn viên trực thuộc công ty đến Đà Nẵng từ tuần trước. Họ tham gia kết hợp hoạt động team building với kỳ nghỉ 3 ngày tại Đà Nẵng.

JTBC tiết lộ, Lee Byung Hun đã đề xuất ý tưởng cho chuyến đi đặc biệt này vào cuối năm ngoái và công ty đã ủng hộ. Tuy nhiên, họ đã mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị, lên kế hoạch và điều phối lịch trình khi có hơn 60 người, bao gồm cả những diễn viên hạng A liên tục bận rộn với lịch trình dày đặc, tham gia. Truyền thông cũng tiết lộ diễn viên "Quý ngài ánh dương" đã lo toàn bộ chi phí cho chuyến sang Việt Nam. Con số ước tính lên tới khoảng 100 triệu won, tương đương 75.000 USD. Trên Instagram, anh đã đề cập rằng đây là một hội thảo mà mọi người ở BH Entertainment đều mơ ước.

Theo đề nghị của Lee Byung Hun, tất cả thành viên của gia đình BH đều tham dự hội thảo, ngoại trừ trường hợp vướng lịch trình quay phim. Choo Ja Hyun, đang ở Trung Quốc để quay "Đạp gió 2023" cũng sang Việt Nam tham gia sự kiện này.

Lee Byung Hun tài trợ hoàn toàn cho chuyến đi. Ảnh: IT.

BH Entertainment được Lee Byung Hun thành lập từ năm 2006 và hiện là công ty quản lý của hàng trăm diễn viên nổi tiếng. Một số nghệ sĩ khác của công ty như Han Ga In, Park Jin Young, Ahn So Hee… vắng mặt trong chuyến đi lần này.

Hình ảnh các diễn viên của công ty tại một resort sang trọng ở Đà Nẵng khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hàn Quốc. Nhiều cư dân mạng nhận xét dàn sao tham gia chuyến đi này đều là sao hạng A và đội hình của họ có thể sánh ngang với bất kỳ lễ trao giải nào tại Hàn Quốc.

Lee Byung Hun đã gia nhập làng giải trí hơn 30 năm và hiện là một trong những nam diễn viên quyền lực nhất làng giải trí Hàn Quốc. Ngôi sao sinh năm 1970 góp mặt trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình ăn khách như "Ván bài định mệnh", "Ác quỷ đội lốt", "Mật danh Iris", "Hạ cánh khẩn cấp", "Quý ngài ánh dương", "Trò chơi con mực", "Blue: Nơi đảo xanh"... Nghệ sĩ kỳ cựu cũng tham gia vào các dự án sắp tới như "The Match", "Concrete Utopia", "I Believe in a Thing Called Love"... Năm 2006, anh thành lập BH Entertainment, nơi trở thành ngôi nhà chung của nhiều ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc.