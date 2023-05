Anh Thơ nói gì về tin đồn hét giá cát-xê 86 triệu đồng rồi đột ngột hủy show?

Ngày 12/5, thông tin ca sĩ Anh Thơ hủy hát trong chương trình "Mạch nguồn Ví, Giặm" do ban tổ chức không đồng ý giá cát-xê cô đưa ra gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, đây là chương trình nhằm tôn vinh 5 nhạc sĩ - người con của xứ Nghệ: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn Trọng Tạo và An Thuyên. Chương trình không bán vé do NSND Lê Tiến Thọ làm Tổng đạo diễn, cố vấn âm nhạc – nhạc sĩ An Hiếu, với sự góp mặt của ca sĩ Thanh Lam, Phạm Phương Thảo, Tiến Lâm, Đức Long, Anh Thơ, Bùi Lê Mận, Huyền Trang…

Bài viết trên mạng xã hội khẳng định, Anh Thơ hét giá cát-xê là 86 triệu đồng cho 2 bài. Sau khi Ban tổ chức (BTC) không đồng ý, nữ ca sĩ liền từ chối và tham gia hát tại một chương trình khác.

Nữ ca sĩ Anh Thơ. (Ảnh: FBNV)

Trước những chỉ trích của đông đảo khán giả, nữ ca sĩ Anh Thơ đã chính thức lên tiếng về tin đồn nói trên. Cô cho biết mình không hề hét giá cát-xê 86 triệu đồng và chỉ hủy show không thể tìm phương án thay thế: "Anh Thơ không hề đòi cát-xê cao như vậy và không làm mình làm mẩy. Khi đó, BTC có hỏi là cát-xê của em như thế nào, mình nói thường là như vậy và BTC có báo lại: "Các anh chỉ có 10 triệu em giúp được không?". Sau khi trao đổi lại, hôm sau thì mình có nhận lời. Anh Thơ vẫn nhiệt tình hoàn tất các việc BTC giao, đã gửi bài và mong chờ ngày diễn".

Chương trình khiến Anh Thơ gặp phải nhiều lùm xùm. (Ảnh: FBLN)

Theo Anh Thơ, chiều ngày 11/5, khi ê-kíp thông báo cô mới "hoảng hồn" nhận ra mình đã nhận trùng hai chương trình trong cùng một buổi tối. Ngay sau đó, giọng ca "Tàu anh qua núi" đã liên hệ với BTC chương trình tại Hà Nam để đàm phán và tìm phương án giải quyết hợp lý để cô có thể tham gia biểu diễn đêm nhạc "Mạch nguồn Ví, Giặm". Tuy nhiên, dù Anh Thơ cầu xin, nài nỉ nhưng chương trình ở Hà Nam cũng quan trọng và không thể sắp xếp khác được, vì thế cô đã tiếp tục liên hệ BTC "Mạch nguồn Ví, Giặm" để giãi bày, xin lỗi một cách thành khẩn và mong BTC nghĩ cách giúp Anh Thơ. Sau đó, thì BTC đã đồng ý với lời xin lỗi và có yêu cầu nữ ca sĩ hoàn lại vé, tiền... khiến cô mừng vì nhận được sự thông cảm".

Cuối bài viết, Anh Thơ gửi lời xin lỗi tới khán giả, ban tổ chức chương trình cũng như gia đình các nhạc sĩ được tri ân.

PV Dân Việt cũng đã liên hệ với một thành viên của BTC chương trình, người này cho biết không hề có chuyện nữ ca sĩ Anh Thơ đòi giá cát xê 86 triệu đồng.