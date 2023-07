Theo Star News vào ngày 25/7, ban nhạc nam nổi tiếng 2PM đã chính thức xác nhận tổ chức một concert tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Sự kiện đặc biệt này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/9 tại Seoul Jamsil Indoor Gymnasium, vào ngày 7 và 8/10 tại Tokyo Ariake Arena. Đây sẽ là concert đầu tiên của nhóm sau khoảng 6 năm kể từ tháng 6/2017, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời cho người hâm mộ.

Lee Jun Ho của "King of the Land" tái xuất cùng 2PM

Một tin vui đáng chú ý là thành viên Lee Jun Ho sẽ quay trở lại với ban nhạc trong sự kiện này, mặc dù anh đang rất thành công với dự án điện ảnh "King of the Land". Lee Jun Ho hiện tập trung chủ yếu vào hoạt động diễn xuất tại Hàn Quốc và đã nhận được sự yêu mến nồng nhiệt thông qua bộ phim truyền hình "King of the Land" của đài JTBC.

2PM sẽ tái xuất với concert vào tháng 9. Ảnh: Kbizoom.

Bộ phim hài lãng mạn Hàn Quốc "King of the Land" đánh dấu màn tái xuất màn ảnh nhỏ của Lee Jun Ho sau thời gian dài. Trong phim, anh đảm nhận vai nam chính Gu Won, người thừa kế một tập đoàn khách sạn xa xỉ. Sự giàu có và vẻ đẹp điển trai của nhân vật này đã được khán giả nữ đón nhận rất tích cực. Với thành công vượt trội, "King of the Land" đã đạt tỷ suất người xem cao nhất là 12,3% và trở thành bộ phim truyền hình nổi tiếng ở cả trong và ngoài Hàn Quốc. Nó cũng được xếp hạng trong Top 10 TV toàn cầu của Netflix từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 7.

Tuy Lee Jun Ho đã nổi tiếng với sự nghiệp diễn xuất thành công, anh vẫn duy trì vị trí chính thức trong ban nhạc 2PM và tiếp tục hoạt động với các thành viên khác như: Taecyeon, Chansung, Nichkhun, Wooyoung và Jun. K. Nhóm đã chứng minh khả năng phục hồi và duy trì sức hút của mình ngay cả sau khi các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Yoona và Lee Jun Ho trong "King of the Land". Ảnh: Netflix.

Lee Jun Ho hiện tại tập trung phát triển sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Vào ngày 22 và 23/7, anh đã tổ chức các buổi biểu diễn tại Yokohama Pia Arena MM ở Nhật Bản, mở đầu cho chuyến lưu diễn “Lee Jun Ho Arena Tour 2023 'Mata Aeru Hi'”. Tại đây, anh đã trình diễn đầu tiên của đĩa đơn đặc biệt “Can I” để kỷ niệm 10 năm hoạt động âm nhạc của mình, dự kiến sẽ chính thức phát hành vào ngày 23/8.

Với những thành công đáng kể trong cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất, Lee Jun Ho đã khẳng định vị thế của mình như một "diễn viên thần tượng" đáng tin cậy. Người hâm mộ đón nhật một cách hồ hơi thông tin về việc anh sẽ tham gia vào concert của 2PM.