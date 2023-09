Mới đây, công ty quản lý của nam tài tử Hàn Quốc Lee Seung Gi đã phản hồi về những tranh cãi mới nhất xung quanh chuyến lưu diễn đầu tiên của nghệ sĩ này tại Mỹ.

Cách đây vài ngày, người hâm mộ địa phương và các công ty du lịch Hoa Kỳ tại Atlanta đã tiết lộ rằng, Lee Seung Gi đã hủy bỏ đột ngột việc thăm một nhà hàng và tổ chức một buổi gặp gỡ người hâm mộ nhân sự kiện tổ chức buổi concert, dù đã hứa từ trước. Với thông tin này, nhiều người đặt ra câu hỏi về tình cảm của Lee Seung Gi đối với người hâm mộ tại Mỹ. Ngoài ra, anh cũng huỷ bỏ một buổi biểu diễn tại New York, khiến công chúng thất vọng.

Một chủ nhà hàng, nơi Lee Seung Gi được cho là sẽ xuất hiện bức xúc chia sẻ: "Chúng tôi không soạn thảo hợp đồng, nhưng vẫn giữ liên lạc với quản lý người Hàn Quốc của Lee Seung Gi qua KakaoTalk và điện thoại trước khi anh ấy rời Hàn Quốc. Công ty quản lý thậm chí còn hỏi chúng tôi chi tiết về tên của các nhà hàng tài trợ và chúng tôi thông báo cho họ rất rõ". Chủ nhà hàng than thở về sự thiếu chuyên nghiệp của Lee Seung Gi và khẳng định, nam diễn viên không quan tâm tới công việc kinh doanh của họ cũng như những người hâm mộ muốn gặp anh.

"Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến thăm của anh ấy. Nhưng anh ấy đã hủy cả ba nhà hàng vào ngày đến Hoa Kỳ. Chúng tôi không được thông báo gì cả. Anh ấy đổ lỗi cho tình trạng sức khỏe của mình và không xuất hiện. Lee khiến những người hâm mộ muốn gặp anh tại nhà hàng thất vọng.

Nếu anh ta có chút quan tâm nào đến người hâm mộ của mình ở Atlanta, hẳn anh ta đã không làm những việc như thế này. Chúng tôi thực sự không hiểu được quyết định hủy bỏ tất cả lịch trình của Lee Seung Gi", chủ nhà hàng nói.

Lee Seung Gi bị "tố" coi thường người hâm mộ

Human Made, công ty quản lý của Lee Seung Gi đã lên tiếng giải thích về đồn đoán này. Họ cho biết vào ngày diễn ra sự cố, chuyến bay của nghệ sĩ từ Los Angeles đến Atlanta đã gặp nhiều khó khăn vì có trục trặc nghiêm trọng. Do vậy, anh và đoàn của mình đã phải chờ đến tận 10 giờ tối mới đến Atlanta và nhận phòng khách sạn lúc 10 giờ 30 tối. Human Made tuyên bố rằng, sức khỏe của Lee Seung Gi là ưu tiên hàng đầu của họ.

Lee Seung Gi bị tố coi thường khán giả. Ảnh: IT.

Công ty này sau đó đã thông báo tới các bên liên quan rằng, việc đưa Lee Seung Gi đến nhà hàng có thể ảnh hưởng đến chất lượng buổi hòa nhạc. Tuy nhiên, họ cam kết sẽ đáp ứng mọi lịch trình sự kiện đặc biệt hoặc buổi gặp gỡ người hâm mộ mà họ đã hứa thực hiện. Họ xác định buổi hòa nhạc là sự kiện quan trọng nhất và sẽ ưu tiên đảm bảo chất lượng cho khán giả tại địa điểm tổ chức.

Về việc hủy bỏ buổi hòa nhạc tại New York, công ty quản lý Hàn Quốc đã đưa ra phản hồi tương tự, cho biết rằng hủy bỏ này liên quan đến "điều kiện địa điểm địa phương không thuận lợi" và họ từ chối bình luận về doanh số bán vé. Mặc dù vậy, có nhiều nguồn tin cho rằng, vì doanh thu không thuận lợi nên công ty quản lý Lee Seung Gi đã huỷ buổi biểu diễn.

Được biết, tên tuổi của Lee Seung Gi bị ảnh hưởng khi anh quyết định cưới nữ diễn viên Lee Da In. Lý do là cha dượng của Lee Da In từng bị điều tra sau đó kết án tù vì cáo buộc gian lận. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Da In cùng chị gái cũng là diễn viên Lee Yu Bin và mẹ là Kyeon Mi Ri vẫn khoe cuộc sống giàu sang bất chấp bê bối, nên công chúng càng tức giận.

“Hình ảnh của Lee Seung Gi trở nên xấu đi do cuộc hôn nhân với Da In. Đây là một phần lý do dẫn đến cuộc khủng hoảng của Lee Seung Gi. Tuy nhiên, phần quan trọng hơn đến từ việc Lee Seung Gi không kiểm soát tốt ồn ào”, tờ Ten Asia viết.

Lee Seung Gi là một ngôi sao sáng của làng giải trí xứ Hàn khi hoạt động thành công trong cả hai lĩnh vực ca hát và âm nhạc. Bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 17 tuổi, tài tử 35 tuổi hiện là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng của điện ảnh xứ Hàn và góp phần giới thiệu điện ảnh Hàn Quốc ra nước ngoài.