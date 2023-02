Mới đây, nam tài tử Lee Seung Gi đã tuyên bố sẽ cưới bạn gái của mình là nữ diễn viên Lee Da In. Anh đăng tải trên trang cá nhân thông tin này và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Nam diễn viên viết: "Xin chào, các bạn, tôi là Lee Seung Gi. Hôm nay, tôi đang có một bước chuyển tiếp quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tôi đã quyết định dành phần còn lại của cuộc đời mình với Lee Da In, người tôi yêu, không chỉ với tư cách một cặp đôi mà còn như một cặp vợ chồng.

Tôi đã cầu hôn và cô ấy nhận lời. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 7/4 tới đây. Bây giờ tôi đã có người chịu trách nhiệm về mình mãi mãi. Tôi rất vui vẻ đưa thông tin này tới các bạn.

Lee Seung Gi quyết định kết hôn với bạn gái

Lee Da In là người rất ấm áp và đầy yêu thương. Tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh mình mãi mãi. Tôi muốn cùng nhau chia sẻ hạnh phúc, và dù có những lúc khó khăn trong cuộc sống, tôi muốn cùng nhau vượt qua những khó khăn đó mà không buông tay nhau".

Lee Seung Gi quyết định kết hôn với bạn gái Lee Da In. (Ảnh: IT).

Lee Da In từng xuất hiện trong các dự án như “Hoa lang”, “Cuộc sống thượng lưu”, “Bác sĩ trại giam”, “Alice”... Dù vậy, tên tuổi Lee Da In vẫn rất mờ nhạt trong làng phim Hàn. Khán giả chỉ thật sự chú ý đến Da In sau khi chuyện hẹn hò của cô và Lee Seung Gi được công khai hồi tháng 5/2021.

Tuy nhiên, cũng vì bê bối đời tư của cha mẹ và sự nghiệp diễn xuất nhạt nhòa nên khi công khai hẹn hò đàn anh, Lee Da In bị phản đối. Công chúng cho rằng, nữ diễn viên không xứng đáng với ngôi sao có đời tư trong sạch, thậm chí được gọi là “chàng rể quốc dân” như Lee Seung Gi. Bỏ ngoài tai những ồn ào, chuyện tình của cả hai vẫn bền chặt.

Mới đây, Lee Da In đã trở lại trong dự án điện ảnh mới. Bộ phim của cô được truyền thông Hàn vô cùng trông đợi, khi đây là vai diễn lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên, cũng như vai diễn đầu tiên sau khi cô công khai hẹn hò.

Khán giả kỳ vọng sao nữ sinh năm 1992 sẽ có bước chuyển mình về diễn xuất trong một tác phẩm có nội dung thú vị, dàn diễn viên thực lực, sau gần 10 năm loay hoay với các vai diễn nhỏ.

Lee Seung Gi là một ngôi sao sáng của làng giải trí xứ Hàn khi hoạt động thành công trong cả hai lĩnh vực ca hát và âm nhạc. Bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 17 tuổi, tài tử 35 tuổi hiện là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, quyết định tương lai của điện ảnh xứ Hàn và khích lệ giới thiệu điện ảnh Hàn Quốc ra nước ngoài.