Legacy Prime gây “sốc” với chính sách mua trả góp chỉ 3,5 triệu/tháng

Mua căn hộ trả góp thấp hơn tiền thuê nhà

Legacy Prime là dự án căn hộ do Kim Oanh Group phát triển, đang chuẩn bị bàn giao tọa lạc ngay trung tâm thành phố Thuận An, pháp lý đầy đủ nhưng mức giá chỉ từ 900 triệu/căn. Sở hữu mức giá tốt nhất trên thị trường nhưng dự án vẫn tích hợp hơn 30 tiện ích phục vụ trọn vẹn cuộc sống của cư dân như hồ bơi, trường học, trung tâm thương mại, phòng tập gym – yoga, khu thể dục thể thao, khu BBQ ngoài trời… Căn hộ bàn giao cho khách hàng được hoàn thiện với các thiết bị nội thất cao cấp của Toto, Siemens, An Cường… đồng thời, chất lượng xây dựng được bảo chứng bởi Tập đoàn Hòa Bình.

Dự án Legacy Prime đang được hoàn thiện chi tiết, chuẩn bị bàn giao nhà cho khách hàng

Bên cạnh chính sách ưu đãi chỉ đóng 99 triệu cho đến khi nhận nhà, sau đó trả góp 3,5 triệu/tháng, khách hàng mua căn hộ Legacy Prime còn được hưởng một loạt chính sách hấp dẫn khác gồm ân hạn nợ gốc và lãi suất trong 36 tháng, cam kết thuê lại căn hộ lên đến 216 triệu trong 36 năm (khách hàng nhận nhà để ở vẫn được hưởng 50% số tiền cam kết), tặng gói nội thất trị giá lên đến 60 triệu…

Có thể khẳng định những ưu đãi đang áp dụng tại Legacy Prime là "độc bá", không có đối thủ trên thị trường. Chính vì thế, đây được xem là cơ hội dành cho những gia đình lao động, gia đình trẻ đang làm việc tại Bình Dương. Bởi tính ra, một người hoặc gia đình có tổng thu nhập khoảng 12-15 triệu/tháng và có sẵn số tiền tiết kiệm chỉ 99 triệu là đã mua được căn hộ. Sau khi nhận nhà, số tiền trả góp hàng tháng chỉ có 3,5 triệu, thấp hơn so với chi phí thuê một căn hộ có diện tích và đẳng cấp tương đương Legacy Prime tại TP. Thuận An cũng như khu vực lân cận.

Chia sẻ về chính sách ưu đãi đột phá gây nhiều bất ngờ của Legacy Prime, ông Tô Duy Chinh, Giám đốc Khối Bán hàng của Kim Oanh Group, cho biết hiện dự án đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để tiến hành bàn giao cho khách hàng theo đúng thời hạn cam kết. Do vậy, chủ đầu tư quyết định mở bán giỏ hàng cuối cùng chỉ hơn 100 căn hộ với chính sách đặc biệt để chuẩn bị ra mắt một dự án mới cũng tại Bình Dương. "Đây là giỏ hàng cuối cùng nên chúng tôi mới thết kế chương trình ưu đãi đặc biệt này thay cho lời tri ân, cảm ơn khách hàng đã đồng hành trong thời gian qua", ông Chinh chia sẻ.

Cơ hội vàng an cư

Toàn tỉnh Bình Dương hiện nay có dân số khoảng 2,7 triệu người. Trong đó khoảng 54% là dân nhập cư, làm việc chủ yếu tại 35 khu công nghiệp trên địa bàn. Bình quân mỗi năm tỉnh lại đón thêm khoảng 90.000 người từ khắp nơi đổ về tìm cơ hội làm việc, kinh doanh buôn bán.

Lượng dân cư đông đúc đang gây áp lực lớn lên lĩnh vực phát triển nhà ở tại Bình Dương. Những năm gần đây, tuy nguồn cung nhà ở trên địa bàn đã tăng khá cao nhưng tiếc là phân khúc nhà giá rẻ, đáp ứng nhu cầu của số đông người lao động có thể đếm trên đầu ngón tay.

Khảo sát cho thấy hiện nay để sở hữu một căn hộ thương mại diện tích khoảng 45-50m2 tại Bình Dương thì tối thiểu cũng trên dưới 2 tỷ đồng. Các dự án nhà ở xã hội tuy mức giá "dễ chịu" hơn nhưng lại không có nguồn cung mới và điều kiện sống, hệ thống tiện ích phục vụ dân sinh vẫn còn khá thiếu thốn.

Căn hộ mẫu Legacy Prime được thiết kế tinh tế và hiện đại, hứa hẹn mang đến không gian sống tiện nghi cho cư dân

Trong bối cảnh đó, dự án căn hộ thương mại nhưng giá chỉ từ 900 triệu/căn như Legacy Prime thực sự là một "món hời" duy nhất trên thị trường. Tỷ lệ dân nhập cư cao kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở, đặc biệt là phân khúc căn hộ do mức giá thấp hơn nhiều so với nhà liền thổ. Đồng thời, căn hộ cũng là lựa chọn hàng đầu của giới chuyên gia, trí thức, lao động trình độ cao nhờ môi trường sống an ninh, riêng biệt, tích hợp nhiều tiện ích đa dạng.

Anh Đức Thắng, một công nhân quê Thanh Hóa đến Bình Dương lập nghiệp 5 năm qua, cho biết anh có mức thu nhập khoảng 15 triệu/tháng nhưng đã "lục tung" thị trường vẫn chưa tìm được dự án nào có thể tiếp cận. Thậm chí, anh đã tính đến phương án "hùn" tiền cùng người bạn gái sắp cưới để mua căn hộ nhưng vẫn chưa dám "xuống tiền" vì e ngại sau thời gian ưu đãi, lãi suất vay ngân hàng có thể tăng trở lại sẽ không kham nổi. Chưa kể để mua được thì số tiền tích lũy ban đầu ít nhất cũng phải đạt 30%, tức 600 triệu cho một căn hộ trị giá 2 tỷ. Con số này những người lao động phổ thông như anh Thắng khó có thể mơ đến được.

"Cũng may tôi đọc được thông tin chương trình ưu đãi của Legacy Prime nên đã đến tận nơi xem xét và vừa ký hợp đồng mua bán. Dự tính cuối năm nay tôi sẽ được dọn về nhà mới", anh vui mừng.

Tương tự anh Thắng, vợ chồng chị Tuyết Mai cũng có kế hoạch mua nhà tại TP. Thuận An từ nhiều năm nay nhưng do giá nhà tăng quá cao trong giai đoạn vừa qua nên đành phải gác lại giấc mơ. Hiện vợ chồng chị đang ở thuê tại một khu trọ khá khiêm tốn, thiếu tiện nghi sinh hoạt và điều kiện an toàn nhưng cũng mất hơn 3 triệu/tháng.

Vợ chồng chị Mai cũng từng tính đến việc thuê căn hộ nhưng tại TP. Thuận An nhưng chi phí lên đến 4-5,5 triệu/tháng (tùy diện tích). Nếu chọn phương án này thì điều kiện sống trước mắt sẽ thoải mái hơn một chút nhưng ước mơ "có nhà" của anh chị càng xa vời hơn.

Phối cảnh một góc công viên và khu vui chơi trẻ em tại Legacy Prime

Cuối tuần qua, tình cờ biết thông tin Legacy Prime đang có ưu đãi đặc biệt, vợ chồng chị Mai lập tức liên hệ nhờ tư vấn và đã chọn được một căn hộ ưng ý. "Tôi thấy mình may mắn vì giá lẫn chính sách của chủ đầu tư đang áp dụng quá hấp dẫn. Nếu không mua được thì chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới có nhà riêng để các con có được môi trường sống tốt hơn. Ngoài ra, khi nhận nhà vào ở chúng tôi còn được chủ đầu tư tặng gói nội thất hàng chục triệu và nhận 50% số tiền cam kết cho thuê. Số tiền này đủ để trả lãi vay ngân hàng trong suốt 3 năm", chị tâm sự.

Theo giới kinh doanh bất động sản, Legacy Prime thực sự mang đến cơ hội vàng bởi mức giá cũng như chính sách hỗ trợ khách hàng quá tốt so với các đối thủ. Mặt khác, dự án nằm gần nhiều tiện ích như AEON Mall, MM Mega Market, Bệnh viện quốc tế Columbia Asia và khu vực này đang có nhiều công trình giao thông lớn được xây dựng như Vành đai 3, đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13), cao tốc TPHCM – Thuận An - Thủ Dầu Một – Chơn Thành, metro Suối Tiền – Thuận An – TPM Bình Dương… nên tiềm năng rất lớn. Điều này lý giải vì sao vừa công bố chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ vài ngày, đã có hàng chục căn hộ Legacy Prime tìm được chủ nhân.