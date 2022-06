Lên đồ đi "quẩy", cháy hết mình cùng Genz hè này

Đó cũng là lý do vì sao, đại nhạc hội "Thank you, Vietnam" ngày 11/6 tại Hà Nội tới đây được xem như một điểm hẹn lớn đối với nhiều người trẻ.



"Bùng cháy năng lượng" giữa những ngày hè sôi động



Cách đây chỉ vài tháng, cuộc sống của Duy Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng như nhiều Genz khác, phần lớn chỉ xoay quanh 4 bức tường trong căn nhà ở phố cổ của mình. Với những người khác, đó có thể là cuộc sống buồn tẻ và bí bách, nhưng với Duy Anh cùng nhóm bạn của mình, đó lại là những ngày khá thú vị khi có thể ngồi vạch lên những kế hoạch mà cả nhóm sẽ thực hiện ngay sau khi giãn dịch. Đó sẽ là những chuyến đi phượt khám phá các cung đường Tây Bắc, mang những món quà nhỏ gửi tặng trẻ em vùng cao, khám phá các làng chài ven biển và học được một vài nghề thủ công để làm cho "túi khôn" của mình trở nên phong phú hơn. Nguồn tiền cho những chuyến đi sẽ xuất phát từ việc viết và bán các apps công nghệ cho các công ty phần mềm – là sở trường của các thành viên trong nhóm. Và đúng như dự định, chỉ ngay sau khi dịch bệnh giãn xuống, cuộc sống trở lại "bình thường mới", cả nhóm đã hăng hái bắt tay thực hiện những điều đã ấp ủ của mình để có những ngày hè thật ý nghĩa.

Duy Anh và nhóm bạn chỉ là một trong số vô vàn những câu chuyện mà các Genz đang tự "vẽ" lên cuộc sống của mình một cách sáng tạo, sôi động và ý nghĩa nhất. "Chỉ sau 2 tháng, nhóm mình cả nam và nữ đều đen thui vì đi quá nhiều. Nhưng vui. Mình còn trẻ mà, làm gì cũng phải hết mình, chơi hết sức, đó mới là thanh xuân", Duy Anh chia sẻ.

Bên cạnh những chuyến đi đầy ý nghĩa, nhiều người trẻ khác lại tự tạo ra những hoạt động cũng không kém phần sôi nổi và ý nghĩa như biểu diễn, mang âm nhạc, nghệ thuật, thể thao tới người dân trên các tuyến bố đi bộ Hà Nội vào những dịp cuối tuần. Niềm vui của Genz đôi khi chỉ đơn giản là được vẽ tặng cho cụ già, em nhỏ cho những du khách nước ngoài một bức phác họa chân dung, biểu diễn một vài động tác vũ điệu khó trong tiếng trầm trồ của công chúng, cùng nhóm bạn quay một clip "sương sương" lên tik tok,… Vì vậy, ngoài những địa điểm "xưa như Diễm" dành cho giới trẻ Hà Nội như phố cổ Tạ Hiện, Hồ Tây, các quán cà phê chill chill, bar, club,… có thể thấy tại đây một sức trẻ tràn đầy năng lượng và trách nhiệm hơn bao giờ hết. Lan tỏa và kết nối đã trở thành điểm chung của hầu hết các hoạt động mà Genz đã và đang hướng tới.

Đam mê, nhiệt huyết cùng tinh thần kết nối cộng đồng luôn là lý tưởng mà người trẻ muốn hướng tới

Điểm hẹn lớn của những khát khao lớn

Mặc dù đã "đốt cháy năng lượng" bằng vô vàn những hoạt động ý nghĩa, tuy nhiên sau 2 năm giãn cách kéo dài vì dịch bệnh, trong đời sống tinh thần của Genz cũng không khỏi cảm thấy thiếu vắng vì đã quá lâu không có một sự kiện âm nhạc tầm cỡ nào được diễn ra. Đó cũng là lý do vì sao, ngay sau khi có thông tin về Đại nhạc hội "Thank you, Vietnam by VinaPhone" sẽ được tổ chức ngày 11/6 tại Hà Nội tới đây, rất nhiều Genz đã chuẩn bị rủ nhau để "lên đồ đi quẩy".

Điểm đặc biệt của sự kiện là "chất Genz không thể Genz hơn" bởi hứa hẹn một đại tiệc thịnh soạn của công nghệ, âm thanh và ánh sáng – vốn là những điểm thu hút hàng đầu với người trẻ. Không chỉ được thưởng thức những màn trình diễn bùng nổ của dàn sao hàng đầu đang được yêu mến, người tham gia còn được "du hành" trong một "thành phố công nghệ" với những hiệu ứng mạnh mẽ, hoành tráng bởi công nghệ 4D mapping hiện đại bậc nhất trong một không gian rộng lớn, có sức chứa lên tới hàng nghìn người tại Quảng trường Tháng Tám, Hà Nội. Sự kiện cũng được livestream trực tiếp trên Fanpage VNPT VinaPhone và phát trên ứng dụng MyTV để phục vụ khán giả toàn quốc.

Được biết, tại các sự kiện được tổ chức bởi VinaPhone thời gian trước đó như Chuỗi sự kiện EDM by VinaPhone mang tầm vóc quốc tế giai đoạn từ năm 2016-2019 với sự hiện diện của các ngôi sao EDM hàng đầu như Armin Van Buuren (2018), Martin Garrix (2016), Hardwell (2017),… nhà mạng này cũng chứng minh được mức độ "chịu chơi" khi không chỉ mời các ngôi sao hàng đầu thế giới mà còn đầu tư "khủng" về mặt công nghệ để đem đến những trải nghiệm "chất lừ", thỏa mãn mọi giác quan, đốt cháy cảm xúc của người tham gia. Sự kiện nào, VinaPhone cũng đem đến những công nghệ sân khấu hiện đại nhất, khẳng định đẳng cấp, sự hiểu và đồng hành cùng giới trẻ.

Những đêm nhạc "by VinaPhone" luôn là lời đảm bảo cho cộng đồng yêu nhạc EDM

Bên cạnh cơ hội được giao lưu với các thần tượng của mình như JustaTee, Erik, Vũ Cát Tường, Dalab, Phương Ly,… và nhận được những món quà hấp dẫn từ chương trình, với Đại nhạc hội "Thank you, Vietnam" năm nay, những người tham gia sự kiện cũng như các khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ, qua các nền tảng mạng xã hội cũng sẽ có dịp được nhìn lại cuộc hành trình gian nan mà cả nước đã vượt qua một cách thần kỳ trong 2 năm đại dịch.

"Lời cảm ơn vì một Việt Nam đã luôn kiên cường, khỏe mạnh, làm nên những kỳ tích từ trong khó khăn chắc chắn không chỉ là thông điệp của VinaPhone mà còn là điều mà rất nhiều người trẻ khác mong muốn được gửi gắm tại chương trình lần này. Đây cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại và tri ân tới những người Việt Nam anh hùng trên tuyến đầu chống dịch và đem vinh quang về cho đất nước, vì vậy VinaPhone đang nỗ lực hết sức để đem đến một đêm nhạc thực sự ý nghĩa và lan tỏa trong ngày 11/6 này", đại diện Ban tổ chức chương trình chia sẻ.