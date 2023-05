Lên mạng học cách chế thuốc nổ rồi bán kiếm lời

Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng chuyên chế tạo thuốc nổ và dây dẫn cháy chậm để bán kiếm lời.

Danh tính đối tượng là Trương Quang Cường (32 tuổi, trú ở xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Trương Quang Cường. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 4/5, Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) tổ chức tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh (TP.Buôn Ma Thuột) gần khu vực vòng xuyến nhà máy bia Sài Gòn thuộc phường Tân An (TP.Buôn Ma Thuột) thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Cường đang vận chuyển 5kg thuốc nổ dạng bột màu xám và 150m dây dẫn cháy chậm.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận đã lên mạng Internet để học cách chế tạo thuốc nổ và dây dẫn cháy chậm rồi tạo một tài khoản Facebook để đăng bán hai loại này.

Thuốc nổ và dây dẫn cháy chậm mà cơ quan công an thu giữ được từ đối tượng Cường. Ảnh: CACC

Khi ai có nhu cầu mua thuốc nổ thì Cường chế tạo để bán với giá 300 ngàn đồng/kg thuốc nổ; 15 ngàn đồng/mét dây dẫn cháy chậm. Số tiền bán được, Cường dùng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Vụ việc sau đó đã được chuyển giao cho Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra.

Khám xét tại nơi ở của Cường, cơ quan công an đã thu giữ khoảng 28kg nghi là thuốc nổ và các phụ kiện, hóa chất để chế tạo thuốc nổ, một máy tự chế xe sợi để chế tạo dây cháy chậm.