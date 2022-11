Lên TP.HCM tìm việc, người đàn ông bị móc mất ví, đi bộ về Cà Mau, định nhảy cầu Bến Lức

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) trèo lên lan can cầu Bến Lức định nhảy xuống sông tự tử vì gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống... Rất may, anh được người dân phát hiện, can thiệp kịp thời.

