Người chiến thắng giải Oscar hiện ở tuổi 47 và nữ diễn viên người mẫu "Never Goin' Back", 25 tuổi đã yêu nhau trong thầm lặng kể từ hồi tháng 1/2018 trong một chuyến đi chơi ở Aspen, Colorado. Họ chính thức công bố mối quan hệ sau khi cùng nhau ngồi trên hàng ghế đầu tại lễ trao giải Oscar vào tháng 2/2020.



Trở lại vào tháng 7/2019, một nguồn tin thân cận với cặp đôi chia sẻ rằng, DiCaprio và Morrone có vẻ "khá nghiêm túc" với nhau. "Đó chắc chắn không phải là một mối quan hệ bình thường. Camila dành nhiều thời gian ở nhà của Leo. Camila cũng được biết đến là bạn gái của Leo từ lâu. Leo cũng đã giới thiệu bạn gái với bố mẹ mình", người này cho hay.



Sau đó, vào tháng 6/2020, một nguồn tin cho biết, DiCaprio "thích ở bên" Morrone khi họ "dành 24/7" cho nhau trong bối cảnh giãn cách xã hội thời đại dịch. "Họ rất thân thiết", nguồn tin cho biết thêm vào thời điểm đó.

Leonardo DiCaprio chia tay tình trẻ kém 25 tuổi

DiCaprio và Morrone khi còn mặn nồng. (Ảnh: IT).

DiCaprio và Morrone đã bị bắt gặp cùng nhau đi nghỉ vào đầu mùa hè này tại một bãi biển ở Malibu. Vào tháng 8, Morrone xuất hiện ở St. Tropez với mẹ cô. DiCaprio trong khi đó đã được phát hiện đi ăn tối với bạn bè ở Los Angeles vào tuần trước.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2019 với Los Angeles Times, Morrone đã nói về sự chênh lệch tuổi tác của cô với DiCaprio vào thời điểm đó. "Có rất nhiều mối quan hệ ở Hollywood và trong lịch sử thế giới - nơi mọi người có khoảng cách tuổi tác lớn. Tôi chỉ nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể hẹn hò với người mà họ muốn", cô nói.

Cô cũng nói rằng rất "bực bội" khi tên tuổi được biết đến vì là bạn gái của DiCaprio: "Tôi cảm thấy như phải luôn có một danh tính bên cạnh người bạn đang hẹn hò. Tôi hiểu điều này nhưng tôi chắc chắn sẽ ít trò chuyện hơn với truyền thông".

Morrone tiếp theo sẽ đóng vai chính trong loạt phim giới hạn Prime Video sắp tới "Daisy Jones & The Six", chuyển thể từ cuốn sách bán chạy nhất năm 2019 của Taylor Jenkins Reid. Trong khi đó, DiCaprio tái hợp với đạo diễn Martin Scorsese cho bộ phim "Killers of the Flower Moon" năm sau, dựa trên cuốn sách ra mắt năm 2017 của David Grann.