Theo Insider, sự phục hồi của ngành điện ảnh thời kỳ hậu đại dịch được giới chuyên gia đánh giá là một cuộc chạy đường trường hơn là một nước rút. Tuy nhiên, quãng thời gian mà các hãng phim cũng như nhà sản xuất phải chạy dường như dài hơn so với những gì được dự đoán.

Thực tế, sau khi rạp chiếu mở cửa, các hãng phim không phát hành nhiều phim như trước đại dịch. Regal, một trong những chuỗi rạp hát lớn nhất ở Mỹ, đang xem xét nộp đơn phá sản. Warner Bros., một trong năm hãng phim lớn của Hollywood, vẫn đang xáo trộn lịch phát hành khi công ty mẹ mới của họ muốn tiết kiệm chi phí.

Sau một mùa hè đầy hứa hẹn với doanh thu phòng vé do "Top Gun: Maverick" dẫn đầu, các rạp chiếu phim đang phải đối mặt với tình trạng thiếu phim trầm trọng trong thời gian còn lại của năm. Bản "hit" chắc chắn tiếp theo có thể phải đến tháng 11, khi "Black Panther: Wakanda Forever" được phát hành.

John Fithian, người đứng đầu Hiệp hội các chủ rạp hát Mỹ cho biết, tổ chức này không hy vọng nguồn phim sẽ trở lại mức trước đại dịch trong 12 đến 18 tháng nữa.

Khi nào "bóng ma" đại dịch thôi ám ảnh rạp chiếu phim?

Top Gun: Maverick" đã kiếm được gần 700 triệu USD chỉ ở Mỹ. (Ảnh: Insider).

Fithian lạc quan: "Khi nguồn cung cấp phim trở lại mức trước địa dịch, khán giả sẽ đến rạp chiếu".

Đối với một số bộ phim, nhận định này là đúng. "Maverick" đã kiếm được gần 700 triệu USD chỉ ở Mỹ. Các bộ phim khác như "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" và "Jurassic World: Dominion," cũng có doanh thu tốt. Bên cạnh đó, bộ phim sản xuất với chi phí rẻ của nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh "Everything Everywhere All at Once" gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Nhưng các bộ phim truyền hình và phim hành động kinh phí trung bình, từ "Ambulance" đến "Bullet Train" và "The Northman", phần lớn vẫn gây thất vọng.

Fithian nhấn mạnh hai lý do khiến anh lạc quan về nguồn cung phim trong dài hạn. Thứ nhất là công ty mới Warner Bros. Discovery đã cam kết với các rạp chiếu phim, trong khi trước đó WarnerMedia tập trung nhiều vào các ấn phẩm phát trực tuyến.

Thứ hai, Hiệp hội các ông chủ rạp chiếu Mỹ vẫn lạc quan rằng các công ty phát trực tuyến lớn như Netflix, Amazon và Apple đang xem xét việc phát hành phim tại rạp chiếu.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, Warner Bros. vừa đẩy lùi thời gian phát hành "Aquaman and the Lost Kingdom" từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023 cũng như "Shazam! Fury of the Gods" từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024.

The Hollywood Reporter đưa tin rằng, Warner Bros. Discovery muốn chia sẻ chi phí tiếp thị và phân phối liên quan đến việc phát hành bộ phim. Điều đó có nghĩa là Warner Bros. chỉ có hai bộ phim nữa sẽ ra mắt trong năm nay là "Don't Worry Darling" vào tháng 9 và "Black Adam" vào tháng 10.

Đối với việc các công ty phát trực tuyến tham gia vào lĩnh vực kinh doanh rạp chiếu, Fithian cũng không dự đoán điều đó sẽ xảy ra trong 12 đến 18 tháng nữa, mặc dù các chủ rạp đã thúc đẩy vấn đề một thời gian.

Fithian nói: "Sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng cảm nhận chung là chúng tôi sẽ nhận được nhiều phim chiếu rạp hơn từ các công ty mà trước kia họ không làm điều đó".

Trong khi đó, các nhà phân tích của công ty Phố Wall MoffettNathanson dự đoán doanh thu phòng vé Mỹ sẽ kết thúc với 7,9 tỷ USD trong năm nay, "chỉ tăng trưởng khiêm tốn lên 8,5 tỷ USD vào năm 2023, vẫn giảm -26% so với năm 2019".

Theo Insider, mặc dù tận hưởng những lý do lạc quan trong nửa đầu năm, ngành công nghiệp điện ảnh vẫn đang ở chế độ khôi phục cứng và sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt năm 2023 và thậm chí có thể sang năm 2024.

Trước mắt, Regal, chuỗi rạp chiếu phim thuộc sở hữu của nhà điều hành rạp chiếu lớn thứ hai thế giới Cineworld cho biết, họ đang xem xét việc nộp đơn phá sản như một lựa chọn chiến lược khi đối mặt với số lượng phim hạn chế.

Đây có thể là một vấn đề cụ thể của riêng rạp chiếu này. Nhưng nó làm nổi bật những câu hỏi lớn hơn mà ngành công nghiệp sân khấu và điện ảnh đang phải đối mặt, bao gồm cả việc liệu có quá nhiều rạp chiếu phim, vượt quá nhu cầu của khán giả hiện nay hay không.

Có khoảng 40.700 rạp chiếu phim ở Mỹ. Con số đó không thay đổi nhiều kể từ năm 2019, năm cuối cùng trước đại dịch.

Các nhà phân tích của MoffettNathanson dự đoán: "Ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đang cần tái cấu trúc và chúng ta dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm số lượng rạp chiếu tại Mỹ khi hoạt động kinh doanh có vẻ bình thường hóa".