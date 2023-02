LHQ thông qua nghị quyết không ràng buộc kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc trước cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết nhằm duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và kêu gọi Nga chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt, thứ Năm, ngày 23/2/2023 tại trụ sở Liên hợp quốc. Ảnh: AP

Nghị quyết do Ukraine soạn thảo với sự tham vấn của các đồng minh đã được thông qua với tỷ lệ 141-7, với 32 phiếu trắng.

Đại hội đồng đã trở thành cơ quan quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc trong vấn đề Ukraine vì Hội đồng Bảo an, cơ quan chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đã gặp vướng mắc bởi quyền phủ quyết của Nga. Các nghị quyết của Đại hội đồng không bị ràng buộc về mặt pháp lý, không giống như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Các bộ trưởng ngoại giao và nhà ngoại giao từ hơn 75 quốc gia đã phát biểu trước hội nghị trong hai ngày tranh luận, nhiều người kêu gọi ủng hộ nghị quyết duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, một nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc mà tất cả các quốc gia phải tuân thủ khi gia nhập tổ chức thế giới.



Cuộc xung đột đã khiến hàng chục nghìn người ở cả hai bên thiệt mạng và biến toàn bộ các thành phố của Ukraine thành đống đổ nát. Tác động của chiến sự đã được cảm nhận trên toàn thế giới, đặc biệt thể hiện rõ ở chi phí lương thực và nhiên liệu cao hơn cũng như lạm phát gia tăng.

Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Dai Bing phát biểu trước cuộc họp hôm 23/2: "Chúng tôi ủng hộ Nga và Ukraine đối thoại với nhau. Cộng đồng quốc tế nên nỗ lực chung để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình".

Trung Quốc nói rằng họ trung lập trong cuộc xung đột và ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng không chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Bắc Kinh lên án Mỹ và các đồng minh về các lệnh trừng phạt đối với Moscow và hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã tái khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa hai nước khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Moscow tuần này.