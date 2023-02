Lịch chiếu phim "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành tại Mỹ, Úc, Singapore, Canada

"Nhà bà Nữ" sẽ chính thức chiếu tại 4 quốc gia khác là Hoa Kỳ, Singapore, Úc và New Zealand vào đầu tháng 3. Ảnh: NSX

Nhà bà Nữ là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn, nhà sản xuất Trấn Thành, do anh đồng biên kịch kiêm thủ vai thứ chính. Ra mắt tại Việt Nam vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2023 (ngày 22/1), bộ phim làm khuấy đảo màn ảnh Việt và tạo nên nhiều kỷ lục cho điện ảnh nước nhà.



Sau khi nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước, phim của Trấn Thành tiếp tục vươn tầm quốc tế. Theo đó, Nhà bà Nữ sẽ chính thức chiếu tại 4 quốc gia khác là Mỹ, Singapore, Úc và New Zealand vào đầu tháng 3. Phim có tên tiếng Anh là The house of no man, thời lượng 102 phút như bản trong nước.

"Nhà bà Nữ" được chiếu ở Mỹ với tên tiếng Anh là "The house of no man". Ảnh: NSX

Theo thông tin chính thức từ ê-kíp, Nhà bà Nữ sẽ khởi chiếu ở Mỹ vào ngày 3/3 và được trình chiếu tại Úc và Singapore vào ngày 9/3. Ngày 10/3, bộ phim sẽ được phát hành tại Canada. Ngoài ra, các cụm rạp ở New Zealand cũng đang trong quá trình thảo luận để ấn định lịch chiếu.

Trước đó, Trấn Thành cũng từng đưa Bố già - tác phẩm điện ảnh đầu tay của anh với vai trò đồng đạo diễn - “xuất ngoại”. Theo thống kê của Box Office Mojo, phim của Trấn Thành lọt Top 10 phim Việt ăn khách nhất hàng tuần tại Mỹ. Đây cũng là phim Việt đầu tiên vượt mốc doanh thu 1 triệu USD ở thị trường này.

Năm 2021, phim "Bố già" công chiếu tại 62 rạp chiếu ở Mỹ. Ảnh: NSX

Năm 2021, Bố già chỉ bắt đầu công chiếu tại 19 cụm rạp ở Mỹ. Sau đó, các rạp dần tăng lên 38 và cuối cùng là 47 rạp chiếu phim này. Năm nay, Nhà bà Nữ chính thức xuất ngoại với số lượng rạp bắt đầu công chiếu tại Mỹ là 62. Con số này gấp hơn 3 lần số rạp khởi đầu của phim Bố già.

Ngoài ra, tại thị trường Việt Nam, Nhà bà Nữ cũng tạo ra kỷ lục mới, đạt doanh thu 450 tỷ đồng vào ngày 17/2, sau 24 ngày ra rạp. Hết ngày 20/2, doanh thu Nhà bà Nữ chạm mốc 460 tỷ đồng.

Trấn Thành tự phá kỷ lục của chính mình, trước đó, anh là người nắm giữ thành tích tạo ra phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại với tác phẩm Bố già (doanh thu 427 tỷ đồng). Bởi thế, với lần “xuất ngoại” này, phim Nhà bà Nữ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phá kỷ lục của Bố già và vượt xa thành tích trong nước.