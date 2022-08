Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Big Mouth

Big Mouth của đạo diễn Oh Choong Hwan - người từng gây tiếng vang khi thực hiện loạt phim đình đám như: Khách sạn ánh trăng, Khi nàng say giấc, Chuyện tình bác sĩ, Vì sao đưa anh tới, Khởi nghiệp...

Trong phim Big Mouth, Lee Jong Suk đảm nhận vai Park Chang Ho - chàng luật sư hạng ba với tỷ lệ "cãi thắng" thành công là 10%. Chang Ho nổi tiếng nói nhiều nhưng làm không tới đâu nên anh bị mọi người gọi là "Big Mouth". Nữ ca sĩ, diễn viên YoonA (SNSD) đảm nhận vai Go Mi Ho - nữ y tá đảm đang và tháo vát, đồng thời là người vợ đã gắn bó với Park Chang Ho.

Big Mouth của Lee Jong Suk và Yoona vừa lên sóng đã thu hút lượng xem "khủng". (Ảnh trong phim)

Cặp đôi vốn có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, thậm chí đứng trước nguy cơ "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, biến cố ập đến khiến cuộc sống của gia đình của Park Chang Ho - Go Mi Ho bị đảo lộn. Chang Ho bị cuốn vào vụ án về kẻ lừa đảo khét tiếng có biệt danh "Big Mouse". Để bảo vệ bản thân và gia đình, anh chàng phải nỗ lực tìm ra sự thật.

Bộ phim của đạo diễn Oh Choong Hwan chính thức đến với khán giả từ ngày 29/7 vừa qua. Phim Big Mouth có tổng cộng 16 tập, mỗi tập dài 60 phút.

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Big Mouth trên kênh MBC vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 22 giờ (theo giờ Hàn Quốc).

Ngay sau khi Big Mouth lên sóng hai tập đầu tiên đã thu hút lượng xem "khủng". Theo Nielsen Korea, tập mở màn của Big Mouth ghi nhận rating trung bình toàn quốc đạt 6.2%. Với thành tích này, bộ phim đã chính thức đưa Đài MBC vượt qua SBS trong cuộc chiến rating.

Cụ thể, phim do Lee Jong Suk và Yoona đóng chính "vượt mặt" phim Today's Webtoon của SBS khi có tập mở màn đạt thành tích 4.1%. Đây là bộ phim hài lãng mạn đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên Kim Sejeong sau thành công của phim Hẹn hò chốn công sở hồi đầu năm.

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Big Mouth kênh MBC vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 22 giờ (theo giờ Hàn Quốc). (Nguồn: MBC)

Dàn diễn viên tham gia phim Big Mouth

Trước khi đảm nhận vai Park Chang Ho trong phim Big Mouth, Lee Jong Suk là gương mặt không còn xa lạ với khán giả khi anh từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Pinocchio, W – Hai thế giới, While You Were Sleeping (Khi nàng say giấc)… Sau thời gian nhập ngũ, phim Big Mouth đánh dấu sự trở lại được cho là "lợi hại hơn xưa" của Lee Jong Suk. Anh hóa thân thành một luật sư và có những cảnh hành động "nghẹt thở".

Riêng nữ diễn viên, ca sĩ YoonA (SNSD) từng ghi dấu trong lòng khán giả khi tham gia loạt phim như: Mật danh K2, Khi nhà vua yêu, Hush… Trong phim Big Mouth, YoonA đảm nhận vai nữ chính y tá Go Mi Ho, một cô gái nhanh nhẹn và đảm đang, dũng cảm dấn thân vào cuộc chiến để bảo vệ người chồng Park Chan Ho của mình.

Đề cập đến nhân vật Go Mi Ho do YoonA đảm nhận, phía nhà sản xuất Big Mouth từng chia sẻ với truyền thông: "YoonA là nữ diễn viên hoàn hảo để khắc họa tính cách cứng rắn của nhân vật Go Mi Ho, người không bao giờ dao động trước bất kỳ khó khăn nào".

Lee Jong Suk và Yoona trong phim Big Mouth. (Ảnh trong phim)

Ngoài cặp đôi Lee Jong Suk và YoonA, phim Big Mouth còn có sự góp mặt của dàn diễn viên như: Kim Joo Heon vai Choi Do Ha; Yang Kyung Won vai Gong Ji Hoon, Kwak Dong Yeon vai Jerry, Ok Ja Yeon vai Hyun Joo Hee...

Nam diễn viên Lee Ki Young đảm nhận vai Go Ki Kwang - cha vợ kiêm thư ký văn phòng luật sư của Chang Ho (Lee Jong Suk đóng). (Ảnh: MBC)

Diễn viên Kwak Dong Yeon với vai Jerry trong phim Big Mouth do anh chàng ngưỡng mộ tên tội phạm khét tiếng có biệt danh "Big Mouse". (Ảnh: MBC)

Nam diễn viên Yang Kyung Won từng được khán giả yêu thích qua vai diễn Pyo Chi Su trong phim Hạ cánh nơi anh. Trong phim Big Mouth, nam diễn viên đóng vai Gong Ji Hoon. (Ảnh: MBC)



Nam diễn viên Kim Joo Heon từng góp mặt trong phim Người thầy y đức 2, Điên thì có sao. Trong phim Big Mouth, Kim Joo Heon đóng vai Choi Do Ha. (Ảnh: MBC)