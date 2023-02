Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Taxi Driver 2

Tiếp nối Taxi Driver 1 từng gây tiếng vang khi phát sóng vào năm 2021, Taxi Driver 2 (tựa Việt là Tài xế ẩn danh 2) tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả ngay từ khi công bố dự án phim. Bộ phim được xem là "bom tấn" màn ảnh Hàn trong tháng 2/2023 khi vẫn do Oh Sang Ho viết kịch bản, Lee Dan làm đạo diễn. Taxi Driver 2 quy tụ dàn sao Hàn đình đám gồm: Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram… Trong đó, nhân vật "át chủ bài" Kim Do Gi do Lee Je Hoon thủ vai thu hút sự quan tâm của người xem với vẻ ngoài nam tính cùng những pha hành động "mãn nhãn", điêu luyện.

Nội dung phim Taxi Driver 2 xoay quanh hãng taxi bí ẩn mang tên Rainbow Taxi (Taxi Cầu Vồng) của Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng). Với vẻ ngoài đơn thuần là dịch vụ vận chuyển nhưng đây thực chất hãng taxi này có một đội ngũ thực thi công lý, mang mục tiêu thay các khách hàng trả thù khi họ không giành được công bằng trước pháp luật.

Nhờ nội dung phim cuốn hút cùng diễn xuất thuyết phục của dàn sao đình đám, Taxi Driver 1 từng nhận "cơn mưa" lời khen và sự đánh giá cao từ khán giả lẫn giới chuyên môn xuyên suốt 16 tập phim. Theo Nielsen Korea, tỉ suất trung bình của phim đạt 12,6% và trung bình mỗi tập có tới gần 2,77 triệu người theo dõi.

Kim Do Gi do Lee Je Hoon thủ vai thu hút sự quan tâm của người xem với vẻ ngoài nam tính cùng những pha hành động "mãn nhãn", điêu luyện. (Ảnh: SBS)

Phim Taxi Driver 2 của đài SBS được phát sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần. Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.

Taxi Driver 2 của Lee Je Hoon vừa lên sóng đã thu hút lượng xem "khủng"

Ngay từ Taxi Driver 2 tập 1 lên sóng vào tối 17/2 vừa qua đã thu hút khán giả bởi tình tiết gay cấn, màn rượt đuổi và những pha hành động "nghẹt thở". Đặc biệt, một số cảnh quay được thực hiện tại Việt Nam khiến "mọt phim" Việt hào hứng, chờ đợi. Điều thú vị ở Taxi Driver 2 là bộ phim không lấy địa danh cụ thể mà khéo léo lồng ghép những địa danh nổi tiếng ở mỗi tỉnh, thành phố của Việt Nam vào cảnh phim.

Cụ thể, trong phân đoạn Kim Do Ki được chở trên đường phố Việt Nam với bối cảnh xung quanh nam diễn viên thấp thoáng cầu Rồng (Đà Nẵng). Hình ảnh nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, vịnh Hạ Long... cũng xuất hiện trong bối cảnh phim khiến khán giả Việt không khỏi tự hào.

Nhiều cảnh đẹp tại Việt Nam xuất hiện trong phim "Taxi Driver 2". (Ảnh: Netflix)

Sau khi phim Taxi Driver 2 tập 1 lên sóng vào tối 17/2 đã thu hút lượng xem "khủng", đạt tỉ suất người xem (rating) 12,1%, cao hơn so với tập đầu tiên của phần 1. Taxi Driver 2 trở thành phim được xem nhiều nhất vào thứ 6 trong tuần qua. Đến tập 2 phim Taxi Driver 2 dù rating giảm nhẹ xuống 10,3% nhưng vẫn là thành tích đáng nể đối với khởi đầu của một phim truyền hình Hàn Quốc. Naver đưa tin, bộ phim Taxi Driver 2 nhận được phản hồi tích cực sau khi phát sóng hai tập đầu tiên.

Phía nhà sản xuất phim Taxi Driver 2 cũng tiết lộ, những chiếc taxi trong phim đã được cải tạo cùng yêu cầu cao hơn về các cảnh hành động của dàn diễn viên. Theo lời đạo diễn Lee Dan, Taxi Driver 2 sẽ có 7 câu chuyện được kể trong 16 tập phim: "Khán giả sẽ được thưởng thức những pha giao đấu chất lượng hơn khi Kim Do Gi trừng phạt kẻ phản diện".

Taxi Driver 2 của Lee Je Hoon vừa lên sóng đã thu hút lượng xem bởi tình tiết gay cấn, màn rượt đuổi và những pha hành động "nghẹt thở". (Nguồn: YouTube Klus Cinema)