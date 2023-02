Nội dung chính phim Taxi Driver 2 có gì hấp dẫn?

Bộ phim Taxi Driver 2 (tựa Việt là Tài xế ẩn danh 2) do Lee Je Hoon đóng chính lên sóng từ ngày 17/2. Nội dung phim Taxi Driver 2 đầy kịch tính dự trên nhiều vụ án có thật từng gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trong đó, vụ Phòng chat thứ N từng khiến dư luận xứ Hàn rúng động khi phòng chat này chia sẻ hình ảnh, video quay lén của hàng trăm nạn nhân, thậm chí có trẻ vị thành niên...

Ngoài nội dung hấp dẫn, lý do Taxi Driver 2 của Lee Je Hoon vừa lên sóng 2 tập đã gây "sốt" cũng bởi vì thành công của phim Taxi Driver phần 1 khi đề cập đến các vấn đề nhức nhối trong xã hội như bắt nạt học đường, nạn nhân bị lạm dụng nơi làm việc... Phim Taxi Driver 2 với kịch bản phim tiếp nối phần 1 nên càng khiến khán giả tò mò.

Ngoài việc sử dụng nhạc phim của phần 1, Taxi Driver 2 còn có sự xuất hiện của nhân vật bà Lim (do Shim So Young thể hiện). Nhân vật này được người xem đánh giá có cảnh quay hay nhất trong phần đầu tiên. Bởi vậy, sự trở lại của bà Lim khiến khán giả phấn khích.

Bộ phim Taxi Driver 2 vẫn do nam diễn viên Lee Je Hoon đóng chính. (Ảnh: FB Lee Je Hoon Vietnam)

Bên cạnh đó, nhiều địa điểm của Việt Nam xuất hiện trên phim thông qua hành trình truy tìm nạn nhân của Kim Do Ki như đường Lê Duẩn (Hà Nội); nhà thờ Đức Bà; Vịnh Hạ Long, cầu Rồng ở Đà Nẵng... khiến khán giả Việt Nam thích thú. Nhiều khán giả dự đoán, cảnh quay tại Việt Nam sẽ tiếp tục xuất hiện trong những tập tiếp theo của bộ phim này. Trước đó, hình ảnh nam diễn viên Lee Je Hoon mặc áo dài cũng gây "sốt" trên mạng xã hội ngay sau khi 2 tập đầu phim Taxi Driver 2 lên sóng.



Hình ảnh diễn viên Lee Je Hoon mặc áo dài gây "sốt" trên mạng xã hội ngay sau khi 2 tập đầu phim Taxi Driver 2 lên sóng. (Ảnh: SBS)

Nội dung 2 tập đầu phim Taxi Driver 2 có cảnh nhân vật Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng) trốn tù và gặp lại CEO Jang của công ty Rainbow Fortune. Sau đó, Kim Do Ki nhận nhiệm vụ sang Việt Nam để tìm kiếm chàng trai có tên Lee Dong Jae bị mất tích. Trước đó, Lee Dong Jae vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình nên bị lừa sang Cotaya (địa danh giả tưởng). Tại đây, Lee Dong Jae bị ép tạo ra các trang web đánh bạc. Vì không nghe lời nên Lee Dong Jae bị đánh đập tàn nhẫn. Để tìm kiếm tung tích của Lee Dong Jae, Kim Do Ki đã trà trộn vào tổ chức đánh bạc này. Liệu Kim Do Ki có tìm thấy Lee Dong Jae? Những cảnh quay nào ở Việt Nam sẽ tiếp tục lên sóng phim Taxi Driver 2?... Đây chắc hẳn là những câu hỏi khiến khán giả Việt theo dõi bộ phim không khỏi tò mò.



Phim Taxi Driver 2 có bao nhiêu tập?

Với phim Taxi Driver 2, đạo diễn Lee Dan cho biết sẽ có 7 câu chuyện được kể trong 16 tập phim. Mỗi tập có các nhân vật, chủ đề trung tâm với những câu chuyện khác nhau. Nam diễn viên Lee Je Hoon nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả sau 2 tập phim Taxi Driver 2 lên sóng vì sở hữu ngoại hình đẹp với diễn xuất ấn tượng, đặc biệt khả năng lột tả suy nghĩ, cảm xúc qua ánh mắt. Đáng chú ý, Lee Je Hoon tiếp tục có những pha hành động khiến người xem "mãn nhãn".

Nhà sản xuất cũng tiết lộ, Taxi Driver 2 đã cải tạo những chiếc taxi cùng yêu cầu cao hơn về các cảnh hành động. "Khán giả sẽ được thưởng thức những pha giao đấu chất lượng hơn khi nhân vật Kim Do Gi trừng phạt kẻ phản diện", phía nhà sản xuất chia sẻ về dự án Taxi Driver 2.

Theo đạo diễn Lee Dan cho biết sẽ có 7 câu chuyện được kể trong 16 tập phim Taxi Driver 2. (Ảnh: SBS)

Theo Nielsen Korea, phim Taxi Driver 2 tập 1 đạt rating trung bình trên toàn quốc tại Hàn Quốc là 12,1%. Rating của tập 2 phim Taxi Driver 2 ghi nhận tỷ suất người xem là 10,3%, giảm 1,8% so với tập đầu tiên lên sóng. Tuy nhiên, Taxi Driver 2 vẫn là bộ phim được xem nhiều nhất vào tối thứ Sáu, thứ Bảy (ngày 17 và 18/2).

Bộ phim Taxi Driver 2 vẫn do Oh Sang Ho viết kịch bản, Lee Dan làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn đình đám gồm: Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram…

Những tập tiếp theo của phim Taxi Driver 2 sẽ tiếp tục lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần. Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.