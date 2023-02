Trong phim Taxi Driver 2 tập 3, hãng taxi đặc biệt Rainbow Taxi (Taxi Cầu Vồng) nhận sự ủy thác từ nhân vật đặc biệt là cụ bà Lee Im Soon bị kẻ xấu lừa tiền. Theo đó, nhóm người xấu đã nghe ngóng được chuyện gia đình bà Lee có hoàn cảnh khó khăn khi có con trai xa nhà và đứa cháu ốm yếu. Vì cảm thấy có lỗi với con đang ở xa, bà Lee Im Soon đã đồng cảm khi nghe một đối tượng nói về hoàn cảnh cũng có con trai 5 tuổi đang điều trị ở bệnh viện và không thể gặp được con.

Sau khoảng thời gian lấy được lòng tin từ cụ bà, kẻ xấu đã nhờ bà Lee giúp đỡ mình bằng cách bà ký tên vào tờ giấy uỷ quyền mà hắn ta yêu cầu. Bà Lee không hề hay biết đằng sau tờ giấy đó là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chưa dừng lại ở đó, cụ bà còn bị những người xung quanh tố cáo với cảnh sát việc bán hàng kém chất lượng cho những đối tượng lừa đảo.

Bà Lee Im Soon bị kẻ xấu lừa đảo. (Ảnh chụp màn hình)

Bị oan ức mà không thể để con trai ở xa biết được sự việc, bà Lee còn nhận được cuộc điện thoại từ đối tượng lừa đảo: "Mẹ cứ ôm hết rồi chết đi là được, không ai tìm đến con trai mẹ nữa!".

Khép lại phim Taxi Driver 2 tập 3, Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng) và các thành viên của hãng taxi Cầu Vồng chính thức nhận "cuốc xe" này. Trong phim Kim Do Ki "cực ngầu" khi thực hiện cảnh hành động khiến người xem "mãn nhãn". Đáng chú ý, Kim Do Ki đã có màn "lột xác" vào vai anh nông dân điển trai nhằm giúp đỡ cụ bà với lời khẳng định "mang mọi thứ trở lại".

Kim Do Ki cùng hãng taxi Cầu Vồng chính thức nhận "cuốc xe" từ cụ bà. (Ảnh chụp màn hình)

Phim Taxi Driver 2 tập 4: Lee Je Hoon "lật kèo" khiến kẻ lừa đảo nhận "kết đắng"

Phim Taxi Driver 2 tập 4 lên sóng vào tối nay (25/2) thu hút sự quan tâm của khán giả khi "anh nông dân" điển trai Kim Do Ki khiến nhóm đối tượng lừa đảo bị sa vào bẫy của hãng taxi Cầu Vồng. "Trong tập 3, những anh hùng bóng đêm sẽ bắt đầu công cuộc báo thù của họ để giáo dục những kẻ lừa đảo chuyên thực hiện hành vi lừa đảo một cách tàn nhẫn bằng cách lợi dụng lòng tốt và sự yếu đuối của những người lớn tuổi.

Vì chủ đề gần gũi với cuộc sống thực nên chúng tôi đã nỗ lực để làm cho nó có tính liên quan sâu sắc và mang đến hình phạt ly kỳ hơn nhiều. Vì vậy, xin hãy chờ đợi nó" - trích thông báo của nhà sản xuất.

Phim Taxi Driver 2 tập 4 có cảnh Lee Je Hoon "lột xác" thành anh nông dân "lật kèo" khiến những kẻ lừa đảo sa vào bẫy. (Ảnh: SBS)

Phim Taxi Driver 2 tiếp tục lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần. Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.

Phim Taxi Driver 2 tập 4: Lee Je Hoon "lật kèo" khiến kẻ lừa đảo nhận "kết đắng". (Nguồn: FB SBS)