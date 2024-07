Lịch công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 Bình Dương sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch

Lịch công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 Bình Dương sớm hơn 2 ngày



Trong khi các tỉnh, thành phố ở khu vực Đông Nam bộ đều đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thì lịch công bố điểm chuẩn tại Bình Dương dự kiến đến ngày 26/7 mới có. Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết dự kiến điểm chuẩn sẽ có sớm hơn 2 ngày, tức ngày 24/7. Bên cạnh đó, bà cũng thông tin thêm về nguyên nhân chưa công bố điểm chuẩn.

Đại diện Sở GDĐT cho biết nguồn nhân lực của Sở quá mỏng sau khi kỳ thi lớp 10 được tổ chức vào đầu tháng 6. Sở đã tập trung chấm và công bố điểm vào ngày 20/6, sau đó phải tập trung nguồn nhân lực để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vào cuối tháng 6. Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GDĐT mới có thể chấm phúc khảo hoàn chỉnh và tập trung làm điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết điểm chuẩn vào lớp 10 dự kiến sẽ được công bố trước 2 ngày so với kế hoạch ban đầu là ngày 26/7.

Năm nay, điểm trung bình của thí sinh thi vào lớp 10 là 5.227, tăng 0.32 điểm so với năm học 2023-2024. Bà Hằng chia sẻ, đây là kết quả xứng đáng, do Sở GDĐT đã có định hướng trong công tác ra đề chuẩn bị cho các năm tiếp theo chương trình GDPT 2018. Ngoài ra, kết quả này cũng cho thấy được chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng của thí sinh được nâng cao hơn so với năm học trước.

Cũng theo bà Hằng, việc tính toán điểm chuẩn còn phụ thuộc vào điểm của thí sinh nộp hồ sơ có nguyện vọng tiếp tục xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập và kết quả phúc khảo (dự kiến công bố ngày 22/7/2024), do đó rất khó dự đoán nếu chưa được sắp xếp.

"Tuy nhiên, với điểm bình quân của thí sinh cao thì rất có thể điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay sẽ cao hơn năm trước", bà Hằng chia sẻ.

Thí sinh sau khi hoàn thành các bài thi trong kì thi vào lớp 10 tại Bình Dương. Ảnh: Dương Bình

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Bình Dương có 23.921 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập là 13.735 (công lập) và 3.226 (tư thục), số chỉ tiêu này chưa tính GDTX. Như vậy, còn 6.960 thí sinh sẽ không được chọn vào các trường công lập và tư thục trên địa bàn.

Tuy nhiên, bà Hằng cũng động viên thí sinh không cần quá lo lắng. Bà cho biết đối với thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập có thể tiếp tục đăng ký xét tuyển vào các trung tâm GDNN-GDTX, các trường THPT tư thục nếu các trường THPT tư thục chưa tuyển đủ chỉ tiêu hoặc muốn tăng chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở vật chất hiện có của trường sau ngày 15/7/2024.