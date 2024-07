Điểm trung bình giảm 9 bậc so với năm 2023, Sở GDĐT TP.HCM lên tiếng

Điểm trung bình Tiếng Anh của TP.HCM đứng đầu cả nước

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Trong đó phải kể đến việc tiếp tục giữ vững phong độ, năm thứ 8 liên tiếp điểm trung bình Tiếng Anh đứng đầu cả nước. Thành phố có thủ khoa khối A01 là em Nguyễn Hạo Thiên với điểm số 29,6. Điểm trung bình môn Toán đứng thứ 4 cả nước.

Đặc biệt, tỷ lệ các em thí sinh THPT đỗ tốt nghiệp đạt 99,68%. Có đến 162 trường trên địa bàn thành phố có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Đối với em thí sinh tự do, GDTX, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cũng lên đến 97,39%.

Đáng chú ý, tất cả các môn đều có tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ trung bình trở lên ở mức từ 80%. Cụ thể, tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ trung bình trở lên ở các môn như sau: Ngữ văn có 94,63%; Toán 94,33%; Tiếng Anh 81,56%; Vật lý 80,49%; Hóa học 83,75%; Sinh học 86,66%; Lịch sử 90,38%; Địa lý có 97,66%; GDCD có 99,76%.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 tại Hồ Chí Minh đã diễn ra tốt đẹp với những kết quả đáng tự hào. Ảnh: Nguyệt Minh

Tuy nhiên, xét về tổng điểm trung bình toàn bộ các môn trong năm 2024, TP.HCM đạt vị trí 20 trên 63 tỉnh thành. Đây là con số cách xa so với năm 2023 là vị trí thứ 11, giảm 9 bậc. Nói về việc này, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM - chia sẻ: "Việc giảm điểm trung bình tất cả các môn có nhiều lý do. Trong đó phải kể đến việc 60,85% học sinh chọn tổ hợp thi Khoa học Tự nhiên (KHTN), đây là tổ hợp sẽ khó có điểm trung bình cao hơn so với tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH).

Cùng với đó, hầu hết các em chọn lấy điểm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học, có định hướng chọn khối thi rõ ràng và tập trung học 3 môn đó. Chính vì thế, các môn thi không nằm trong tổ hợp lấy điểm xét tuyển đại học sẽ không được các em đầu tư nhiều thời gian ôn luyện, điểm sẽ thấp hơn. Đây là 2 yếu tố chính dẫn đến việc điểm trung bình các môn có giảm so với năm ngoái".

Cuộc họp thông báo về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM được diễn ra với sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí. Ảnh: Nguyệt Minh

Cũng theo ông Hiếu, một trong những yếu tố khách quan kể đến đã ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của các em chính là thời gian phải học online ở nhà do dịch Covid 19. Mặc dù thành phố đã chủ động ứng phó, thay đổi các phương pháp dạy học phù hợp nhưng việc bất ngờ phải thích ứng với phương pháp học mới đã gây ra ảnh hưởng ít nhiều với các em.

Ông Hiếu khẳng định, việc giảm điểm trung bình không phản ánh chất lượng giáo dục tại thành phố đi xuống. Ngược lại, tỷ lệ các em chọn tổ hợp Khoa học Tự nhiên cao hơn đã chứng minh tính đúng đắn trong định hướng giáo dục của thành phố. Điều này giúp phát triển nguồn lao động trong tương lai phù hợp với định hướng phát triển đất nước ngày càng hiện đại, theo hướng khoa học công nghệ.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì phương pháp giáo dục hiện tại. Quan điểm của chúng tôi không phải chỉ dạy các em học để giải một bài toán, mà còn dạy để các em có thể giải quyết các vấn đề xung quanh trong cuộc sống".

Tại buổi họp, ông Hiếu cho biết Hội đồng thi TN THPT TP.HCM đã thực hiện đầy đủ quy trình, giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh dự thi, kể cả các thí sinh gặp sự cố trong kỳ thi.

Phổ điểm các môn của thí sinh tại TP.HCM

Phổ điểm môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2024 (không tự do) tạị TP.HCM.

Phổ điểm môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (không tự do) tạị TP.HCM.

Phổ điểm môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2024 (không tự do) tạị TP.HCM.

Phổ điểm môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2024 (không tự do) tạị TP.HCM.

Phổ điểm môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2024 (không tự do) tạị TP.HCM.

Phổ điểm môn Vật lí tốt nghiệp THPT 2024 (không tự do) tạị TP.HCM.

Phổ điểm môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2024 (không tự do) tạị TP.HCM.

Phổ điểm môn Hoá học tốt nghiệp THPT 2024 (không tự do) tạị TP.HCM.

Phổ điểm môn GDCD tốt nghiệp THPT 2024 (không tự do) tạị TP.HCM.